Отправлено: - 14:13

Горожанин_kst:

учитель успевает поработать с каждым, правда работает в две смены

Цитата:Нам недавно по физкультуре в половине первого ночи 4ку поставилиУведомление пришло в кунделике. Ставили, видимо, в случайном порядке и на утро у ребёнка был вопрос "А почему не 5?! Мне всегда 5 было!!!"Сама организация процесса плохая, нет инструментов нормальных для учителей. Задания учитель сбрасывает по вацапу и может сбросить по русскому утром, по математике ближе к обеду, английский - "присылайте мне не раньше 7 часов вечера, можно позже, но не раньше". И что ребенок должен весь день находится в ожидании заданий и быть в режиме "Учёба" с утра до вечера? Как-то не продумано. И не вина учителя, тем самим приходится переваривать поток сообщений в мессенджере, проверять, отвечать, разжёвывать. Да уж. Лучше б запустили школы в обычном режиме, тем более, что уже половина переболела.Помню я как-то сам в 4м классе сильно заболел, месяц в школу не ходил и мне классная раз в неделю давала программу на неделю по всем урокам и я её проходил самостоятельно (из своих планов, они же их пишут). А когда пришёл в школу, то выяснилось, что я даже чуть вперёд ушёл, потому что они не учились 1 или 2 дня.