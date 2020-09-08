Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 39814
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 09:49
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах. Цифровые технологии разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний детей стремительно падает, считают авторы петиции.
Читать новость
Читать новость
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:59
Цитата:
ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть, которых хлебом не корми дай не в ту степь уйти)
и ответы писать только те вопросы, которые звучат в своей голове, но никак не коррелирующиеся с заданными черными буковками на мониторе?
все меньше здравого смысла и все дальше маршрут через степь.. как один известный политик прям)
abaika95:
Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)
Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)
ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть, которых хлебом не корми дай не в ту степь уйти)
и ответы писать только те вопросы, которые звучат в своей голове, но никак не коррелирующиеся с заданными черными буковками на мониторе?
все меньше здравого смысла и все дальше маршрут через степь.. как один известный политик прям)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 06.10.16
- Сообщений:
- 1726
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 12:31
Лучшее обучение-очное, тут даже спорить не о чем.
Но ведь невозможно, соблюдая нынешние требования, всех ребят очно в школу перевести! Просто потому что, учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе.
Надо терпеливо ждать снятия ограничений и не бузить. Здоровье превыше всего.
Но ведь невозможно, соблюдая нынешние требования, всех ребят очно в школу перевести! Просто потому что, учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе.
Надо терпеливо ждать снятия ограничений и не бузить. Здоровье превыше всего.
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 13:11
Цитата-/ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть/
Ну понятно понятно) лицемеры значит твои друзья открыто критикующие систему у тебя на кухне))
Ну понятно понятно) лицемеры значит твои друзья открыто критикующие систему у тебя на кухне))
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 14:13
Цитата:
Нам недавно по физкультуре в половине первого ночи 4ку поставили Уведомление пришло в кунделике. Ставили, видимо, в случайном порядке и на утро у ребёнка был вопрос "А почему не 5?! Мне всегда 5 было!!!"
Сама организация процесса плохая, нет инструментов нормальных для учителей. Задания учитель сбрасывает по вацапу и может сбросить по русскому утром, по математике ближе к обеду, английский - "присылайте мне не раньше 7 часов вечера, можно позже, но не раньше". И что ребенок должен весь день находится в ожидании заданий и быть в режиме "Учёба" с утра до вечера? Как-то не продумано. И не вина учителя, тем самим приходится переваривать поток сообщений в мессенджере, проверять, отвечать, разжёвывать. Да уж. Лучше б запустили школы в обычном режиме, тем более, что уже половина переболела.
Помню я как-то сам в 4м классе сильно заболел, месяц в школу не ходил и мне классная раз в неделю давала программу на неделю по всем урокам и я её проходил самостоятельно (из своих планов, они же их пишут). А когда пришёл в школу, то выяснилось, что я даже чуть вперёд ушёл, потому что они не учились 1 или 2 дня.
Горожанин_kst:
учитель успевает поработать с каждым, правда работает в две смены
учитель успевает поработать с каждым, правда работает в две смены
Нам недавно по физкультуре в половине первого ночи 4ку поставили Уведомление пришло в кунделике. Ставили, видимо, в случайном порядке и на утро у ребёнка был вопрос "А почему не 5?! Мне всегда 5 было!!!"
Сама организация процесса плохая, нет инструментов нормальных для учителей. Задания учитель сбрасывает по вацапу и может сбросить по русскому утром, по математике ближе к обеду, английский - "присылайте мне не раньше 7 часов вечера, можно позже, но не раньше". И что ребенок должен весь день находится в ожидании заданий и быть в режиме "Учёба" с утра до вечера? Как-то не продумано. И не вина учителя, тем самим приходится переваривать поток сообщений в мессенджере, проверять, отвечать, разжёвывать. Да уж. Лучше б запустили школы в обычном режиме, тем более, что уже половина переболела.
Помню я как-то сам в 4м классе сильно заболел, месяц в школу не ходил и мне классная раз в неделю давала программу на неделю по всем урокам и я её проходил самостоятельно (из своих планов, они же их пишут). А когда пришёл в школу, то выяснилось, что я даже чуть вперёд ушёл, потому что они не учились 1 или 2 дня.
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 14:16
Цитата:
Тем более школы и без того перегружены. Новые не строят, а в старых почти в каждой есть вторая смена.
Горожанин_kst:
учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе
учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе
Тем более школы и без того перегружены. Новые не строят, а в старых почти в каждой есть вторая смена.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13150
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 14:20
Цитата:
Не стоит так говорить. Строят.
Тот самый:
Новые не строят
Новые не строят
Не стоит так говорить. Строят.
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 14:25
Цитата:
очень логичный и аргументированный вывод) как впрочем и всегда..
Доктор абай, а аксперимент или экскримент вы проводите? хотя если в степи..
ну да ладно)
Цитата:
почему на кухне? вангуешь или наверняка?)
почему к гадалке сразу не сходить, говорят таким полезно
abaika95:
лицемеры значит твои друзья
лицемеры значит твои друзья
очень логичный и аргументированный вывод) как впрочем и всегда..
Доктор абай, а аксперимент или экскримент вы проводите? хотя если в степи..
ну да ладно)
Цитата:
abaika95:
у тебя на кухне))
у тебя на кухне))
почему на кухне? вангуешь или наверняка?)
почему к гадалке сразу не сходить, говорят таким полезно
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 15:09
Цитата-/очень логичный и аргументированный вывод) как впрочем и всегда..Доктор абай, а аксперимент или экскримент вы проводите? хотя если в степи......почему на кухне? вангуешь или наверняка?)почему к гадалке сразу не сходить, говорят таким/
Какой-то бессвязный набор слов,тебе уже не важно что писать главное отметиться ?) Ну пиши пиши
Какой-то бессвязный набор слов,тебе уже не важно что писать главное отметиться ?) Ну пиши пиши
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать