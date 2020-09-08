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≡  Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39814
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 09:49
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Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах. Цифровые технологии разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний детей стремительно падает, считают авторы петиции.


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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
491
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:59
#15
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Цитата:
abaika95:
Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)

ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть, которых хлебом не корми дай не в ту степь уйти)
и ответы писать только те вопросы, которые звучат в своей голове, но никак не коррелирующиеся с заданными черными буковками на мониторе?

все меньше здравого смысла и все дальше маршрут через степь.. как один известный политик прям)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1726
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 12:31
#16
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Лучшее обучение-очное, тут даже спорить не о чем.
Но ведь невозможно, соблюдая нынешние требования, всех ребят очно в школу перевести! Просто потому что, учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе.
Надо терпеливо ждать снятия ограничений и не бузить. Здоровье превыше всего.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 13:11
#17
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Цитата-/ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть/



Ну понятно понятно) лицемеры значит твои друзья открыто критикующие систему у тебя на кухне))
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
921
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 14:13
#18
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Цитата:
Горожанин_kst:
учитель успевает поработать с каждым, правда работает в две смены


Нам недавно по физкультуре в половине первого ночи 4ку поставили :lol: Уведомление пришло в кунделике. Ставили, видимо, в случайном порядке и на утро у ребёнка был вопрос "А почему не 5?! Мне всегда 5 было!!!" :lol:

Сама организация процесса плохая, нет инструментов нормальных для учителей. Задания учитель сбрасывает по вацапу и может сбросить по русскому утром, по математике ближе к обеду, английский - "присылайте мне не раньше 7 часов вечера, можно позже, но не раньше". И что ребенок должен весь день находится в ожидании заданий и быть в режиме "Учёба" с утра до вечера? Как-то не продумано. И не вина учителя, тем самим приходится переваривать поток сообщений в мессенджере, проверять, отвечать, разжёвывать. Да уж. Лучше б запустили школы в обычном режиме, тем более, что уже половина переболела.

Помню я как-то сам в 4м классе сильно заболел, месяц в школу не ходил и мне классная раз в неделю давала программу на неделю по всем урокам и я её проходил самостоятельно (из своих планов, они же их пишут). А когда пришёл в школу, то выяснилось, что я даже чуть вперёд ушёл, потому что они не учились 1 или 2 дня.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
921
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 14:16
#19
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Цитата:
Горожанин_kst:
учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе


Тем более школы и без того перегружены. Новые не строят, а в старых почти в каждой есть вторая смена.
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Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
13150
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 14:20
#20
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Цитата:
Тот самый:
Новые не строят

Не стоит так говорить. Строят.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
491
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 14:25
#21
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Цитата:
abaika95:
лицемеры значит твои друзья

очень логичный и аргументированный вывод) как впрочем и всегда..
Доктор абай, а аксперимент или экскримент вы проводите? хотя если в степи..
ну да ладно)

Цитата:
abaika95:
у тебя на кухне))

почему на кухне? вангуешь или наверняка?)

почему к гадалке сразу не сходить, говорят таким полезно ;-)
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 15:09
#22
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Цитата-/очень логичный и аргументированный вывод) как впрочем и всегда..Доктор абай, а аксперимент или экскримент вы проводите? хотя если в степи......почему на кухне? вангуешь или наверняка?)почему к гадалке сразу не сходить, говорят таким/





Какой-то бессвязный набор слов,тебе уже не важно что писать главное отметиться ?) Ну пиши пиши
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