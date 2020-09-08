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можно включить любой канал по телеку и нарваться на убийства и откровенную похабщину в фильмах и передачах,в инете, на всякое "такое" можно нарваться просто везде а дети при этом ещё и слушают о "таком" в текстах песен своих любимых рэперов) а так да растление прям на уроке)

Цитата:то есть ты говоришь, что это не упущение ответственных лиц а нормальная практика? мол, ладно, с кем не бывает, и так сойдет! м датакое равнодушное отношение говорит о чем) смотреть не надоело?бесполезнее и глупее комментариев от местных пустословных писателей уже наверное быть не может. превзошел прям самого себя