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≡ Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев "сливают" в Telegram
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39814
Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев "сливают" в Telegram
Отправлено: 08.09.20 - 14:09
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В Казахстане появился Telegram-канал, куда "сливают" данные об уроках в Zoom с ссылками и паролями. В чате обсуждают в том числе включение во время занятий порно. Об этом рассказал казахстанский активист Павел Александров.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
Re: Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 14:09
#1
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Цитата-/может подключиться и включить порно нашим детям прямо посреди урока. Кого-нибудь посадят за растление несовершеннолетних?"/


можно включить любой канал по телеку и нарваться на убийства и откровенную похабщину в фильмах и передачах,в инете, на всякое "такое" можно нарваться просто везде а дети при этом ещё и слушают о "таком" в текстах песен своих любимых рэперов) а так да растление прям на уроке)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
491
Re: Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 14:33
#2
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Цитата:
можно включить любой канал по телеку и нарваться на убийства и откровенную похабщину в фильмах и передачах,в инете, на всякое "такое" можно нарваться просто везде а дети при этом ещё и слушают о "таком" в текстах песен своих любимых рэперов) а так да растление прям на уроке)


то есть ты говоришь, что это не упущение ответственных лиц а нормальная практика? мол, ладно, с кем не бывает, и так сойдет! м да

такое равнодушное отношение говорит о чем) смотреть не надоело?

бесполезнее и глупее комментариев от местных пустословных писателей уже наверное быть не может. превзошел прям самого себя
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
921
Re: Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 14:47
#3
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Цитата:
Стоит отметить, что в Telegram действительно нашелся канал, в который отправляют данные об уроках в Zoom с паролями, кодами и ссылками для подключения к конференции. Также в сообщении прикрепляют время, номер класса и город. В чате почти три тысячи участников из Казахстана и России. Они активно общаются между собой.


Ну и нажмите пожаловаться. Каналу и создателям грозит бан от Телеграма за распространение порноконтента.
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Тот самый
§ Тот самый
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
31.05.18
Сообщений:
921
Re: Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 14:58
#4
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Другое удивляет, в мире и в России есть много ВУЗов с дистанционным обучением, они используют специальные платформы с авторизацией. Зашёл, скачал теорию, посмотрел видео лекций, выполнил задания, загрузил файлы своих работ. Преподаватель проверил и поставил оценку. В чём проблема была внедрить вот этот опыт? За полгода уже могли и свою платформу создать. А не слать скриншоты через вацап.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
4905
Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев "сливают" в Telegram
Отправлено: 08.09.20 - 15:13
#5
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Цитата-/то есть ты говоришь, что это не упущение ответственных лиц а нормальная практика?/


Очки рррядом? Если нет то лупу найди,если нет и её,попроси более молодого соседа пусть прочтет мой коммент и скажет где там есть не фразы "не упущение" и "нормальная практика" ? Если таких фраз там нет а ощущение что они там есть, все же остались то тут уже беда) и лупа не поможет и пупа)
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
491
Re: Порно в Zoom: доступ к урокам казахстанцев...
Отправлено: 08.09.20 - 15:34
#6
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Цитата:
abaika95:
Очки рррядом? Если нет то лупу найди,если нет и её,попроси более молодого соседа пусть прочтет мой коммент и скажет где там есть


опять пример не в тему уходя не в ту степь?)
какой посыл уважаемый?! пополнение ВОДных ресурсов?
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