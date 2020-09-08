Отправлено: - 11:59

abaika95:

Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)

Цитата:ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть, которых хлебом не корми дай не в ту степь уйти)и ответы писать только те вопросы, которые звучат в своей голове, но никак не коррелирующиеся с заданными черными буковками на мониторе?все меньше здравого смысла и все дальше маршрут через степь.. как один известный политик прям)