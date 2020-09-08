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≡  Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
39810
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 09:49
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Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах. Цифровые технологии разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний детей стремительно падает, считают авторы петиции.


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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
486
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:59
#15
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Цитата:
abaika95:
Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)

ну ничего страшного, тут ТАКИЕ слизняки есть, которых хлебом не корми дай не в ту степь уйти)
и ответы писать только те вопросы, которые звучат в своей голове, но никак не коррелирующиеся с заданными черными буковками на мониторе?

все меньше здравого смысла и все дальше маршрут через степь.. как один известный политик прям)
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Горожанин_kst
§ Горожанин_kst
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
06.10.16
Сообщений:
1726
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 12:31
#16
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Лучшее обучение-очное, тут даже спорить не о чем.
Но ведь невозможно, соблюдая нынешние требования, всех ребят очно в школу перевести! Просто потому что, учителей и классов не хватит в каждой отдельно взятой школе.
Надо терпеливо ждать снятия ограничений и не бузить. Здоровье превыше всего.
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