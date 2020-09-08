Отправлено: - 10:30

Горожанин_kst:

Нормальная система.

Цитата:Не согласен. Моя в 4-ом. Также в дежурном классе. Если с предметами, которые даёт классный руководитель (русский язык, метематика, литература, естествознание) всё нормально, то с языками полный бардак.Как можно учить языки даже не слушая как они произносятся? Задания по английскому и казахскому только письменные, передаются по ватсапу. Их я вместе с ней выполняю вечером, потому что имею какие-то знания. А детям учителя никак не помогают и не объясняют. Это не нормально!Да и почему учитель казахского меняется каждый год.... уже ЧЕТВЕРТЫЙ... куда они все деваются? А у каждого свои методы и требования.Наблюдая как язык преподается в школе, я делаю вывод, что бестолково, поэтому не удивительно, что им по прежнему владеют единицы.