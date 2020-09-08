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Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
- Сообщений:
- 39810
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 09:49
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах. Цифровые технологии разрушают традиционную школу, из-за чего уровень знаний детей стремительно падает, считают авторы петиции.
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Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 09:49
Мой младший ходит в школу (третьеклассник) на 3 урока по 40 минут, плюс три урока в онлайне.Класс разделён на две подгруппы по 15 человек, учитель успевает поработать с каждым, правда работает в две смены, но это же оплачивается часами, и среда разгрузоный выходной дополнительно. Нормальная система.
Основные дисциплины вынесены очно, остальное под руководством учителя и присмотром родителей. Парень стал лучше успевать.
Нельзя полностью отрицать этот опыт. Нужно просто подходить ко всему с умом.
[Исправлено: Горожанин_kst, 08.09.2020 - 09:50]
Основные дисциплины вынесены очно, остальное под руководством учителя и присмотром родителей. Парень стал лучше успевать.
Нельзя полностью отрицать этот опыт. Нужно просто подходить ко всему с умом.
[Исправлено: Горожанин_kst, 08.09.2020 - 09:50]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
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- 4064
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 09:49
На российском ТВ идут съёмки с массовкой и зрителями, кажется у соседей жизнь заходит в нормальное русло. Не знаю, почему наши так озабочены карантином, хочется верить в лучшее
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 09:53
Цитата:
Кажется. Всё то же самое, те же ограничения везде. И там, и в Европе. Дисциплину все по разному блюдут, потому и меры разнятся порой.
сайлау курманов:
Кажется. Всё то же самое, те же ограничения везде. И там, и в Европе. Дисциплину все по разному блюдут, потому и меры разнятся порой.
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 10:20
что же теперь скажет наш доктор-теоретик абай, по совместительству постоянный член самой мощной организации в мире, который так рьяно приводил невероятно аргументированные доводы и почему-то называл не ласковыми словами людей открыто критикующих нынешнюю систему образования..
а тут вон целая статья.. и люди даже настоящие..
а тут вон целая статья.. и люди даже настоящие..
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 10:30
Цитата:
Не согласен. Моя в 4-ом. Также в дежурном классе. Если с предметами, которые даёт классный руководитель (русский язык, метематика, литература, естествознание) всё нормально, то с языками полный бардак.Как можно учить языки даже не слушая как они произносятся? Задания по английскому и казахскому только письменные, передаются по ватсапу. Их я вместе с ней выполняю вечером, потому что имею какие-то знания. А детям учителя никак не помогают и не объясняют. Это не нормально!
Да и почему учитель казахского меняется каждый год.... уже ЧЕТВЕРТЫЙ... куда они все деваются? А у каждого свои методы и требования.
Наблюдая как язык преподается в школе, я делаю вывод, что бестолково, поэтому не удивительно, что им по прежнему владеют единицы.
Горожанин_kst:
Нормальная система.
Нормальная система.
Не согласен. Моя в 4-ом. Также в дежурном классе. Если с предметами, которые даёт классный руководитель (русский язык, метематика, литература, естествознание) всё нормально, то с языками полный бардак.Как можно учить языки даже не слушая как они произносятся? Задания по английскому и казахскому только письменные, передаются по ватсапу. Их я вместе с ней выполняю вечером, потому что имею какие-то знания. А детям учителя никак не помогают и не объясняют. Это не нормально!
Да и почему учитель казахского меняется каждый год.... уже ЧЕТВЕРТЫЙ... куда они все деваются? А у каждого свои методы и требования.
Наблюдая как язык преподается в школе, я делаю вывод, что бестолково, поэтому не удивительно, что им по прежнему владеют единицы.
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 10:34
Цитата-/почему-то называл не ласковыми словами людей открыто критикующих нынешнюю систему образования../
Директор врать не хорошо) а то так и останется кличка на форуме враль)
Я не ласково отзывался о твоих друзьях из системы образования которые получают награды и зарплаты и сами эту систему критикуют,кстати напомни где они открыто критикуют? Дай статьи и ссылки,почитаем что твои друзья пишут)
Цитата-/а тут вон целая статья.. и люди даже настоящие/
А конкретно по этому случаю,пусть эти 1360 родителей подписывают докУмент что они отказываются от врачебной помощи в случае заболевания вирусом и спокойно отправляют детей в школы где занятия для их детей будут организованы с личным физическим присутствием педагогов,но последних (не по их воле же это произошло) необходимо оградить от потенциально заразных,за стеклом посадить либо в защитные костюмы детей одеть,тут надо продумать)
Директор врать не хорошо) а то так и останется кличка на форуме враль)
Я не ласково отзывался о твоих друзьях из системы образования которые получают награды и зарплаты и сами эту систему критикуют,кстати напомни где они открыто критикуют? Дай статьи и ссылки,почитаем что твои друзья пишут)
Цитата-/а тут вон целая статья.. и люди даже настоящие/
А конкретно по этому случаю,пусть эти 1360 родителей подписывают докУмент что они отказываются от врачебной помощи в случае заболевания вирусом и спокойно отправляют детей в школы где занятия для их детей будут организованы с личным физическим присутствием педагогов,но последних (не по их воле же это произошло) необходимо оградить от потенциально заразных,за стеклом посадить либо в защитные костюмы детей одеть,тут надо продумать)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.20
- Сообщений:
- 74
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 10:55
Мой ребенок в 9 классе. То есть, он уже определенную базу прошел знаний в стенах школы, а не сидя за компьютером, дистанционное обучение это пародия, им скинули задание они это дело списали в интернете и все. Что может ребенок сидя за монитором получить,усвоить??!! Они сейчас и так ничего не знают по новой системе образования,а дистанционно, наше правительство готовит поколение с "багажом знаний" только щелкнуть мышкой и найти в интернете, это потерянное поколение, умные образованные люди стране не нужны. Я за то что бы вернуться детям в школу, тем более что мы переболели этой заразой.
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:04
Цитата: //Мы пришли к выводу, что такое положение породит малообразованное поколение//
Поражаюсь своему предвидению: ВСЁ это я предсказал ещё в марте месяце,( правда я назвал ПОТЕРЯННОЕ поколение), когда второй президент сказал что ЧТО ТО крякнуло.
Поражаюсь своему предвидению: ВСЁ это я предсказал ещё в марте месяце,( правда я назвал ПОТЕРЯННОЕ поколение), когда второй президент сказал что ЧТО ТО крякнуло.
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:04
Абай, а как же..??
Цитата:
или только опять удобное в текстах сумел лицезреть?)
неужели это все говорит о верно выбранном курсе?))
по предыдущей теме:
если люди стараются получают зарплату, стараются, добиваются успехов, признания, но сталкиваются с безалаберной, дырявой, подверженной веянием и реформам из вне новейшей, перепиленной на скорую руку или ногу, системе образования, то по мнению одного доктора они априори лицемеры.. и еще и другие люди теперь в чем-то виноваты..
а теперь внимание:
Лицеме́рие — моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам (совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей) приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.
вывод
каким же образом посмел опорочить имена прекрасных людей печатая нелепости своими грязными пальцами по клавиатурке.. неизвестно.. но настолько глупо, что уже даже не интересно
Цитата:
исключить любые эксперименты над образовательным процессом детей без согласования с родителями и законными опекунами;
или только опять удобное в текстах сумел лицезреть?)
неужели это все говорит о верно выбранном курсе?))
по предыдущей теме:
если люди стараются получают зарплату, стараются, добиваются успехов, признания, но сталкиваются с безалаберной, дырявой, подверженной веянием и реформам из вне новейшей, перепиленной на скорую руку или ногу, системе образования, то по мнению одного доктора они априори лицемеры.. и еще и другие люди теперь в чем-то виноваты..
а теперь внимание:
Лицеме́рие — моральное качество, состоящее в том, что заведомо безнравственным поступкам (совершаемым ради эгоистических интересов, по низменным мотивам и во имя антигуманных целей) приписываются псевдоморальный смысл, возвышенные мотивы и человеколюбивые цели.
вывод
каким же образом посмел опорочить имена прекрасных людей печатая нелепости своими грязными пальцами по клавиатурке.. неизвестно.. но настолько глупо, что уже даже не интересно
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:09
Цитата: //поручили Правительству начать подготовку к возобновлению традиционного формата обучения.//
А, какую подготовку НАЧАТЬ: школы что - боевики бомбили, или учителя разбежались, или ученики уехали за моря учится - НЕТ, школа на месте, учителя и ученики - тоже, методика прошлых лет - налажена: КАКИЕ проблемы или снова с бюджета нужны деньги или не допилили ещё с дележа компьютеров??
А, какую подготовку НАЧАТЬ: школы что - боевики бомбили, или учителя разбежались, или ученики уехали за моря учится - НЕТ, школа на месте, учителя и ученики - тоже, методика прошлых лет - налажена: КАКИЕ проблемы или снова с бюджета нужны деньги или не допилили ещё с дележа компьютеров??
Re: Казахстанские родители составили петицию с требованием...
Отправлено: 08.09.20 - 11:14
Цитата://количестве заражений в возрастной группе до 18, которое настолько мало, что подавляющее большинство стран назвали закрытие образовательных школ и детских центров ошибкой?//
Выходит что мы с Юджином были ПРАВЫ!!!
Выходит что мы с Юджином были ПРАВЫ!!!
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 11:26
Цитата:
Конечно правы... Я не помню случаев, что у нас детей забирали на скорой, лечили в детской инфекционной. Да и самого начала говорили, что дети не болеют короной. Да, они могут стать переносчиком. Но так обеспечьте санитарные нормы, но не закрывайте школы совсем.
Прав и Лукашенко, который не закрывал школы и другие учебные заведения. Он сказал, пусть дети ходят в школы с соблюдением гигиены, так как если их всех отправят по деревням к бабушкам, то им они, вместе с навещающими родителями,могут привезти заразу, от которой старики могут не оправится. Вот такая дистанция поколений.
ACROS:
Выходит что мы с Юджином были ПРАВЫ!!!
Выходит что мы с Юджином были ПРАВЫ!!!
Конечно правы... Я не помню случаев, что у нас детей забирали на скорой, лечили в детской инфекционной. Да и самого начала говорили, что дети не болеют короной. Да, они могут стать переносчиком. Но так обеспечьте санитарные нормы, но не закрывайте школы совсем.
Прав и Лукашенко, который не закрывал школы и другие учебные заведения. Он сказал, пусть дети ходят в школы с соблюдением гигиены, так как если их всех отправят по деревням к бабушкам, то им они, вместе с навещающими родителями,могут привезти заразу, от которой старики могут не оправится. Вот такая дистанция поколений.
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 11:32
Цитата-/Выходит что мы с Юджином были ПРАВЫ!!!/
От того что ваше мнение совпадает с Дианой Снегиной это означает только то что вы правы только для себя)
Цитата-/если люди стараются получают зарплату, стараются, добиваются успехов, признания, но сталкиваются с безалаберной, дырявой, подверженной веянием и реформам из вне новейшей, перепиленной на скорую руку или ногу, системе образования, то по мнению одного доктора они априори лицемеры../
Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)
От того что ваше мнение совпадает с Дианой Снегиной это означает только то что вы правы только для себя)
Цитата-/если люди стараются получают зарплату, стараются, добиваются успехов, признания, но сталкиваются с безалаберной, дырявой, подверженной веянием и реформам из вне новейшей, перепиленной на скорую руку или ногу, системе образования, то по мнению одного доктора они априори лицемеры../
Дай ссылки где они открыто критикуют систему)а то ты скользко постоянно этот вопрос опускаешь)
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 08.08.10
- Сообщений:
- 13149
Казахстанские родители составили петицию с требованием возврата традиционного обучения в школах
Отправлено: 08.09.20 - 11:44
Цитата:
А это не вина дистанционного обучения, в данном случае. Это отсутствие мотивации у ребенка УЧИТЬСЯ и получать новые знания.
nmv85:
дистанционное обучение это пародия, им скинули задание они это дело списали в интернете и все. Что может ребенок сидя за монитором получить,усвоить??!!
дистанционное обучение это пародия, им скинули задание они это дело списали в интернете и все. Что может ребенок сидя за монитором получить,усвоить??!!
А это не вина дистанционного обучения, в данном случае. Это отсутствие мотивации у ребенка УЧИТЬСЯ и получать новые знания.
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