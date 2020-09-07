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§ NG.kz
Сто туров сострадания и помощи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39809

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.09.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Благотворительный проект «НГ» отметил юбилей. Подводим предварительные итоги. Те, кто получил поддержку наших читателей в трудные моменты, по сей день благодарны за это. Сегодня они делятся своими радостями и надеждами.
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§ Vit
Сто туров сострадания и помощи
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9765

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 07.09.20 - 21:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я непойму. Где папы? Смотрю одни мамы мучиются, просят. Че так много что ли 100-200к. Папы вы куда пропали почему не помогите? Это же ваши дети. Я разведен. Но не когда не брошу.своих детей . Они Всегда со мной
И в командировках, и они всегда знают если им будет плохо они всегда ко мне придут. Зная что я рядом и помогу всгда



[Исправлено: Vit, 07.09.2020 - 20:27]
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