Vit Сто туров сострадания и помощи #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9765

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:25 Я непойму. Где папы? Смотрю одни мамы мучиются, просят. Че так много что ли 100-200к. Папы вы куда пропали почему не помогите? Это же ваши дети. Я разведен. Но не когда не брошу.своих детей . Они Всегда со мной

И в командировках, и они всегда знают если им будет плохо они всегда ко мне придут. Зная что я рядом и помогу всгда







[Исправлено: Vit, 07.09.2020 - 20:27]