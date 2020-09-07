Цитата: ACROS:

Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.



Бороться нужно с причинами, а не со следствиями. Если проблема в слабом здравоохранении, нужно над этим и работать. Строить новые больницы, выделять деньги на подготовку кадров. Сейчас уйма молодежи получает невостребованные профессии. В медицину до сих пор никто не стремится. Зарплаты врачам, медсестрам, в целом по отрасли поднять, чтобы молодежь была заинтересованна.



Жизнь преподнесла урок. Пора чему-то учиться. По факту подготовка к новой эпидемии закончилась восполнением дефицита масок.



В итоге имеем на любую проблему одно решение - запретить, закрыть, заморозить. Когда экономка простаивает, кто в выигрыше?