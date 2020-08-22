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(Полноправные пользователи) Сообщений: 9764

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:08 Получается что почти через год с хвостиком у меня юбилей. 10 лет будет. Я столько не в одном "мутном" сайте не тусил:)) РЕДАКЦИЯ что вы мне подарите? Хочу сувенирку на память. Например че нибудь долгостоещее. Не брелок, не часы. Например Можно кружку, тарелку, а лучше всего часы золотые) зачем? Скорей всего уйду скоро как и Марик рудненский и другие. Взрослею, становятся скучно баловатся) че нибудь на память хочу оставить.



Цитата: JereK: Я уже писал и не раз. Повторяю. Я не принимаю наркотики. С детства не курю. Пиво, ну 2-5кружек в ГОД- Так случайно где то под компанию. А так не люблю и не пью. А Алкоголь? Да стабильно и всегда без вариантов употребляю в день рождения-праздники - вылозки на природу-встреча с однокласниками-корпоративы. Фото тыщы. Не в одном я лицом в салате не валяюсь!