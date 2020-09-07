Тот самый В Казахстане закроют дельфинарии #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 917

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:01 Цитата: закрыть дельфинарии и освободить животных



"Освободите Вилли" что ли насмотрелись? Куда их освобождать? Только что везти на Чёрное море, да и там обитает только несколько видов. Сомневаюсь, что повезут - продадут в Россию и будут они работать и дальше.



Привозные дельфинарии нужно было запретить, возить дельфинов из Анапы или Краснодара к нам в бочках - вот это действительно каторга. А их, я так понимаю, как раз и не запретили.



[Исправлено: Тот самый, 07.09.2020 - 18:06]