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≡ "Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
 
 
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§ NG.kz
"Это нарушение прав человека": казахстанцев возмутили предлагаемые правила введения карантина
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39808

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.09.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы раскритиковали предлагаемые Минздравом правила введения ограничительных мер и перечень инфекционных заболеваний, при угрозе распространения которых объявляется карантин. Документ представлен для публичного обсуждения на сайте "Открытые НПА".
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§ Victor Yang
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13146

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 07.09.20 - 18:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Санитарный врач имеет большие полномочия, в сложившейся обстановке он не может брать на себя столько ответственности! Предлагаю выносить все решения на более широкую платформу для реального обсуждения с народом! Однозначно прививки должны быть добровольными, не имеете право решать за людей!", – написала пользователь портала Айжан Мустафина.

А пока народ будет обсуждать - переболеет, перезаражает друг друга и перемрет. А некоторой части лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.
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§ самый умный
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
405

Регистрация:
04.02.13
Отправлено: 07.09.20 - 18:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang: лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.


Да как им не давать, они же правительство республики...
А люди правильно возмущеаются: сначала на масках и прочей гуманитарной помощи денег срубили, теперь готовятся рубить на сырых вакцинах.
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§ ACROS
Re: "Это нарушение прав человека": казахстанцев...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
952

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 07.09.20 - 19:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://государство намеренно ограничивает права и свободы людей//

НАМЕРЕННО - это как? И НАМЕРЕННО - для чего??
Что бы не было как в Белоруссии или в Хабаровске?? В случае чего - раз и карантин: сидите дома.

Конечно надо ЖЁСТКО и НАМЕРЕННО вводить КАРАНТИН - потому что уровень и оснащённость нашей медицины оставляет желать лучшего - она элементарно физически НЕ СПРАВИТСЯ с лавинообразным потоком больных, так же как и казахская система образования НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ с дистанционным и прочими онлайн обучениями.
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