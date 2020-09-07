Цитата: Санитарный врач имеет большие полномочия, в сложившейся обстановке он не может брать на себя столько ответственности! Предлагаю выносить все решения на более широкую платформу для реального обсуждения с народом! Однозначно прививки должны быть добровольными, не имеете право решать за людей!", – написала пользователь портала Айжан Мустафина.

А пока народ будет обсуждать - переболеет, перезаражает друг друга и перемрет. А некоторой части лучше вообще слова не давать - они смотрят только со своей колокольни, не видя дальше своего носа.