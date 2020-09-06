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≡ Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная
 
 
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§ NG.kz
Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39808

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.09.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первой новое оружие испытала мастер спорта РК и член национальной сборной 29-летняя Айсулу ДЖУМАБАЕВА. В 2021 году она будет участвовать в турнире на именную паралимпийскую лицензию, который пройдет в Перу.
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§ CrazyBeaver
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
C


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
148

Регистрация:
27.06.15
Отправлено: 06.09.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ровном месте 5 миллионов прикарманили.
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§ abaika95
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4896

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На ровном месте 5 миллионов прикарманили./




Каким образом?)
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§ сайлау курманов
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4063

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда вы знаете
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§ Vit
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9761

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На гуглил, просто от безделья:))

А вот тут есть похожая винтовка, как в статье
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§ Vit
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9761

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну похоже что Цитата:
CrazyBeaver:

Прав))) 8-)
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§ CrazyBeaver
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
C


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
148

Регистрация:
27.06.15
Отправлено: 06.09.20 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Цитата:
сайлау курманов:


Недавно покупали 400 вальтер, 1400000 с копейками обошелся. И даЦитата:
Vit:
уже нашел подтверждение моим словам.
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§ maxsaf
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7470

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 06.09.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
CrazyBeaver:
На ровном месте 5 миллионов прикарманили

Да ладно, мелочь. Это же не колесо рудненское))
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§ abaika95
Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4896

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 13:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Недавно покупали 400 вальтер, 1400000 с копейками обошелся./



Хм,делона целое детективное расселдеование )
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§ сайлау курманов
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4063

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.09.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Видимо отстегнул. Не надо копать, а то накличешь на голову работягам. У на в Рудном тоже с малого начали искать коляску, а вылез вагон. Вон сколько неприятностей у людей
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§ житель КЖБИ
Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная
житель КЖБИ


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
16.06.19
Отправлено: 07.09.20 - 04:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да че ты сразу так, может медалей земляки привезут🙂
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§ Vit
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9761

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 07.09.20 - 17:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель КЖБИ:

Привезут полюбому. Назад не шага, только вперёд. Помню с прошлой олимпиады один кустанайский параолимпиец привёз золото. Ему было обещено 250 000 доларов. Он очень нервничал. Ему власти сказали месяц потерпи, есть процедуры и вскоре вы богаты. Он не выдержал, писал в газеты, нг в том числе. А когда получил. Сразу растворился. Не видно его не в рубрике "нужных денег,
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