Цитата: abaika95:

если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?



-нет к твоему нурлыботскому разочарованию это высокоинтеллектуальные, образованные, честные, награжденные не один десяток раз люди, посвятившие большую часть своей жизни этой профессии и никто никуда не уходил.. это не операторы эвм как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии.



Цитата: abaika95:

Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)

много ты чего не слышал и как оказывается не видел.



Цитата: yudjin:

а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!" солидарен.



а когда мне отвечают вопросом на вопрос всегда хочется спросить: - "знаешь какая самая мощная организация в мире? - это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди.."