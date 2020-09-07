Vit В Казахстане закроют дельфинарии #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9759

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:27 У меня мечта, как только попаду в Крым, то Обезательно нужно сходить в сафари парк Олега Зубкова "тайган". Много лет смотрю его ролики на ютубе. Практически изучил всю его биографию и как создавался его парк. Кстати он не раз сталкивался с проблемами от защитников животных и от ветеренаров. Типа откуда шрамы на львах? А ведь в его парке 50 львов. Несколько прайдов. Львы дерутся за свою территорию.