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≡ В Казахстане закроют дельфинарии
 
 
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§ NG.kz
В Казахстане закроют дельфинарии
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39807

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.09.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстане закроют дельфинарии. Об этом сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев. Ранее казахстанские зоозащитники запустили петицию "Нет дельфинариям в Казахстане".
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§ Vit
Re: В Казахстане закроют дельфинарии
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9759

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 07.09.20 - 16:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Запретить, это раз плюнуть. Не кто их в океан точно не будет перевозить. Убьют, заморозят, и продадут китайцам или японцам.
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§ юля елиссева
Re: В Казахстане закроют дельфинарии
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1691

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 07.09.20 - 16:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скоро на рынках появится дельфинятина, под видом какой нить рыбы морской или пустят дельфинов на так называемые крабовые палочки
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§ Горожанин_kst
Re: В Казахстане закроют дельфинарии
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1723

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 07.09.20 - 16:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прежде чем громогласно заявлять на весь мир о запрете дельфинариев в Казахстане, объявите мировой общественности а сколько их? Если есть вообще.
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§ ladas
Re: В Казахстане закроют дельфинарии
l


(Пользователи)
Сообщений:
20

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 17:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну и пусть закрывают. а мы будем ездить в другие страны, смотреть на животных, делать им кассу и развивать их экономики. Похоже ещё и зоопарки позакрывают. Вместо того чтобы принять закон о защите животных, строгом наказании за негуманное отношение, возможно создать отделы полиции по защите животных. Нам конечно проще закрыть дельфинарии и зоопарки, а воспитывать в детях любовь к животным, теперь будут телевизоры.
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§ abaika95
В Казахстане закроют дельфинарии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4896

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 17:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Нам конечно проще закрыть дельфинарии и зоопарки, а воспитывать в детях любовь к животным, теперь будут телевизоры./




Каким образом можно воспитать у ребенка любовь к животным показывая при этом как эти животные сидят в клетках или плавают в закрытых бассейнах?)
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§ Vit
В Казахстане закроют дельфинарии
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9759

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 07.09.20 - 17:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня мечта, как только попаду в Крым, то Обезательно нужно сходить в сафари парк Олега Зубкова "тайган". Много лет смотрю его ролики на ютубе. Практически изучил всю его биографию и как создавался его парк. Кстати он не раз сталкивался с проблемами от защитников животных и от ветеренаров. Типа откуда шрамы на львах? А ведь в его парке 50 львов. Несколько прайдов. Львы дерутся за свою территорию.
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§ abaika95
В Казахстане закроют дельфинарии
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4896

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 17:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Типа откуда шрамы на львах? А ведь в его парке 50 львов. Несколько прайдов. Львы дерутся за свою территорию./





Посмотри ролик в Ютюбе Николая Соболева о этом парке,очень обширный репортаж вышел) львы не должны на маленькой територии так кучно жить,поэтому там и драки постоянно и убийства львят и.т.д такая себе развлекуха и преобщение к животным)
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§ Vit
В Казахстане закроют дельфинарии
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9759

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 07.09.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Там большой парк. Огромный можно сказать по сравнению например с бродячими цирками. И зоопарками Даже визуально посмотри на карту и на ролики. Места много. Кстати он Олег не раз спасал львов. Ему цирки сдавали старых и не мощных, он их подымал и у него они потом по много лет у него доживали свой век. Запашный приезжал, был доволен.
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