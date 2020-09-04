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≡ Порно включили школьникам на онлайн-уроке
 
 
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§ NG.kz
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39806

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября: "В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики".
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§ таноми52
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1982

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 07.09.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
если броня упала на лоб то смысл дискутировать


Думала, раньше догадаетесь! Что остановить этот "поток сознания" невозможно
:lol: :lol: :lol:
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§ abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4891

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вот скажи мне, зачем тут в твоих тирадах беспонтовые примеры "соседей" непонятно но очень интересно. /





А зачем в твоих вопрошениях беспонтовые выводы о рухани и всём остальном?) Если ты не видишь частного то не суди о общем,у тебя не получается и притягивать за уши только и остаться да?)




Цитата-/моеи окружении есть много кто не один десяток лет посвятил себя системе образования, и качественно делятся всей гнилью что происходит там/


1) если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?
2)если они ушли из системы то в первую очередь надо знать по каким мотивам и причинам ушли,иначе можно попасть на мнение обыкновенного "обиженного" коих щас сотни)




Цитата-/если броня упала на лоб то смысл дискутировать/


Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)
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§ yudjin
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6902

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.09.20 - 14:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
директор пляжа:
и равняться нужно на себя, а не на кого-то.

а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"
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* директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
480

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.09.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
если они работают там и деляться как все плохо то это обычные лицемеры чтож они продолжают работать в этой системе если им все не любо?


-нет к твоему нурлыботскому разочарованию это высокоинтеллектуальные, образованные, честные, награжденные не один десяток раз люди, посвятившие большую часть своей жизни этой профессии и никто никуда не уходил.. это не операторы эвм как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии.

Цитата:
abaika95:
Броня упала на лоб? Бессмысленней выражения не слышал)

много ты чего не слышал и как оказывается не видел.

Цитата:
yudjin:
а у этих ... понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"
солидарен.

а когда мне отвечают вопросом на вопрос всегда хочется спросить: - "знаешь какая самая мощная организация в мире? - это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди.." :-x
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§ abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4891

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 14:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/понос по принципу "чтобы стать чище - не надо мыться, надо об...ть соседа!"/



Ещё один,колличество "кое кого на новые ворота смотрящих" увеличивается) кто ещё отметится в своем скудоумии тут?)
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§ abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4891

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/к твоему нурлыботскому разочарованию это высокоинтеллектуальные, образованные, честные, награжденные не один десяток раз люди, посвятившие большую часть своей жизни этой профессии и никто никуда не уходил./


Честные...награждённые лицемеры,если они ходят и награды получают,премии и зарплаты от системы а сами тебе на кухне высокоинтелектуально рассказывают как все в системе плохо то как по другому этих людей назвать?)) Лицемеры и есть) и я не удивлен что ты с ними дружишь)




Цитата-/как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии./


А что ты оператор ЭВМ тратящий по пол тут на комментарии?




Цитата-/это идиоты.. в каждой структуре у них есть свои люди../


Ну вот у тебя к примеру в образовании.....) Высокоинтеллектуальные и главное честные....
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* директор пляжа
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
480

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.09.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Думала, раньше догадаетесь! Что остановить этот "поток сознания" невозможно

заметил поток жидких аргументов, думаю в чем дело оказывается вот оно что, постоянно так
:lol:
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* директор пляжа
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
480

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.09.20 - 14:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Лицемеры и есть) и я не удивлен что ты с ними дружишь)

это люди по призванию, а не программа как ты..)

Цитата:
директор пляжа:
итата-/как некоторые, тратящие по пол на бесполезные комментарии./ А что ты оператор ЭВМ тратящий по пол тут на комментарии?

а ты! а ты! а вон сам! :lol: :lol: это все?) или уже такие аргументы можно принимать
:lol: :lol:
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