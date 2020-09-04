|Цитата:
abaika95:
некоторых случаях это те же проблемы что и у соседей
вот скажи мне, зачем тут в твоих тирадах беспонтовые примеры "соседей" непонятно но очень интересно. это первое.
втрое таноми вообще не причем. ситуация кто в лес кто по дрова в моем случае уникальна.
и третье
Цитата:
abaika95:
Есть такие люди,это те которые не падают об асфальт и не винят в этом всех включая государство,вот у них спроси, есть в твоём окружении такие?)
в моеи окружении есть много кто не один десяток лет посвятил себя системе образования, и качественно делятся всей гнилью что происходит там причем из разных уст. Также есть кто еще постигает вершины, поэтому болтологией и тупыми примерами можно заниматься сколь угодно. если броня упала на лоб то смысл дискутировать