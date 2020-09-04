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≡ Порно включили школьникам на онлайн-уроке
 
 
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§ NG.kz
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39806

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В управлении образования Нур-Султана подтвердили, что инцидент произошел 3 сентября: "В процесс обучения учащихся 5-го класса на платформе Zoom вмешались посторонние лица, продемонстрировав непристойные слайды и нецензурную брань на экраны компьютеров детей, сорвав урок математики".
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* директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
478

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 04.09.20 - 17:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Как это тогда связано с рухнамой в твоём первом посте? И целевым использованием денежных средств ? Если это только у нас,ферштейн?

повторяю..:
внимание..:
"не целевое ОНО потому, что лучше бы вместо памятников да батыров с ономастическими кампаниями потратили на нормального рукастого сис админа"
а про рухнаму, если кратко: что-то модернизируют, модернизируют, да что-то не в ту сторону. Да, такое только у нас - ВСЁ беда печаль. :-x
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* abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4890

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 17:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/такое только у нас - ВСЁ беда/



Повторюсь и я
Внимание
"Рухани и до Саратова с Калугой добралась" раз там такие же проблемы? В Калуге много памятников батырам интересно?)
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§ maxsaf
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7470

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В костанайской области такого быть не может, аким сказал, что сервера "прокачали", все должно летать теперь. Я только не понял как деньги передали на "прокачку" заграничному Zoomу? :lol:
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§ elektron
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5560

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 04.09.20 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
как деньги передали на "прокачку" заграничному Zoomу?

Как как по тендеру конечно, по другому у них закон не позволяет то, даже аварии на теплотрассах ликвидировать :lol:
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§ maxsaf
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7470

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:

Надо в Zoomе поинтересоваться, дошли до них деньги, или мож застряли где-то в свифте :lol:
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§ Coopidon
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений:
642

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ученики 5 класса знают что такое порно?
Откуда?
Вопрос родительнице которая пожаловалась. Откуда?
Как смогли понять, что это порно?
Или раньше видели?
8-)
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§ maxsaf
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7470

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Coopidon:

Дык родители на карантине вместе с детьми учатся, заполняют пробелы в знаниях))
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§ Coopidon
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений:
642

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Дык родители на карантине вместе с детьми учатся, заполняют пробелы в з

Всмыслк, каких знаниях?
Чем порно отличается от непорно?
Я здесь сам профан. Не знаю.
Но видать эта родительница чётко различает...
Прошаренная.
:-o
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§ Coopidon
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
Coopidon


(Пользователи)
Сообщений:
642

Регистрация:
08.10.19
Отправлено: 04.09.20 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мам!
А нам сегодня вместо матеши порно включили!
Сынок, точно порно? Ты ничего не перепутал?
Мам, я в 5 классе! Ты что думаешь я порно от не порно чтоли, не смогу отличить!?
Занавес...
8-)
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§ alex_60
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9256

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, любители порно. Ночью.
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* директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
478

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.09.20 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Рухани и до Саратова с Калугой добралась" раз там такие же проблемы? В Калуге много памятников батырам интересно?)

что в лоб, что полбу..
ему про фому, а он про саратов.
в Казахстане мы живем! - если программа сбилась у тебя!.
и равняться нужно на себя, а не на кого-то. или ты по примеру депутатовских рейтингов и статистик? "а вон гляньте у них хуже!" бред "мягко говоря" несешь, псевдопатриотический
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* abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4890

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/в Казахстане мы живем! - если программа сбилась у тебя!.и равняться нужно на себя, а не на кого-то. или ты по примеру депутатовских рейтингов и статистик? "а вон гляньте у них хуже/





Я конечно понимаю что ты понял меня, но не хочешь признавать это чисто из вредности "фы фсе фрете и перетергиваете я фсероврно прав" но просто теперь из принципа приведу тебе пример как для дет садовца )


Вот есть Петя и у него есть компуктер и этот компуктер взломали противные дяди и накачали ему туда вирусов и Петя как понятливый 5летний детсадовец понимает что дело в системе защиты и в противных дядяха а не в том что Рухани жангыру и в целевом использовании денежных средств кем-то,потомучто такие проблемы случались и у друзей Пети и в других странах


А вот есть детектор пляжа и он подскользнулся и упал лицом в асфальт "Агаааа"- говорит директора пляжа!! "Рухани фо фсем виновато"!! "И не целевое использование денежных средств" "потомучто ещё вчера тут был пИсок и я бы упал ф мягкое а теперь фы фсе финоваты что я зуп фыпил!!!!" И Потрясая рукой кому-то в даль,директор пляжа злой и прихрамывающий идет за свой компуктер)
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* директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
478

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.09.20 - 12:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И Потрясая рукой кому-то в даль,директор пляжа злой и прихрамывающий идет за свой компуктер)

все смешалось. люди и кони..)
"это не у нас все плохо.. это вон у них тама в россиях все погано..." (с) Абайка

а система образования, недопиленная перепиленная реформа образования, зар. платы учителям, взятки на верхах, сплошная показуха перед министерством, эксплуатация учителей, кривой недопиленный софт по дистанционке, неподготовленность и недоработанность программы дистанционки, а также НЕцелевое использование большиснвтва что выделяется, а про не целесообразность программы рухани я промолчу, и тд тдт тд.
ну так вот, покажи мне Петя, есть ли хоть один положительный отзыв человека не работающего и не связанного, как говорится, я ему в глаза посмотрю ;-)
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* abaika95
Порно включили школьникам на онлайн-уроке
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4890

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 07.09.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/это не у нас все плохо.. это вон у них тама в россиях все погано..." (с) Абайка/




Аааа это у вас с таноми 52 новая причуда такая врать и лицемерить?) Где я хоть раз утверждал что это не у нас все плохо это у них там плохо?) Директор ты же опять понял пример мой к чему ты опять лукавишь?) Ну не может же быть что ты такой не пробиваемый) хотя.....

Хорошо прямым текстом уже скажу даже не для детсадовца

У нас..у нас,не у них а у нас,не все бывает хорошо, но все что у нас не все хорошо в некоторых случаях это те же проблемы что и у соседей,у них там тоже не все гладко,но это не означает что у нас хорошо) в итоге что у нас как и у них одинаково бывает,и не надо из частных происшествий делать долгие выводы что у нас везде все плохо, потомучто иногда некоторые происшествия происходят и у них и вообще даже у тех подальше с которыми нас постоянно хотят сравнивить) проблемы бывают у всех) Ферштейн?гот ит?ентендидо?




Цитата-/Петя, есть ли хоть один положительный отзыв человека не работающего и не связанного, как говорится, я ему в глаза посмотрю/


Есть такие люди,это те которые не падают об асфальт и не винят в этом всех включая государство,вот у них спроси, есть в твоём окружении такие?)
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* директор пляжа
Re: Порно включили школьникам на онлайн-уроке
директор пляжа


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
478

Регистрация:
08.08.18
Отправлено: 07.09.20 - 13:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
некоторых случаях это те же проблемы что и у соседей

вот скажи мне, зачем тут в твоих тирадах беспонтовые примеры "соседей" непонятно но очень интересно. это первое.
втрое таноми вообще не причем. ситуация кто в лес кто по дрова в моем случае уникальна.

и третье
Цитата:
abaika95:
Есть такие люди,это те которые не падают об асфальт и не винят в этом всех включая государство,вот у них спроси, есть в твоём окружении такие?)

в моеи окружении есть много кто не один десяток лет посвятил себя системе образования, и качественно делятся всей гнилью что происходит там причем из разных уст. Также есть кто еще постигает вершины, поэтому болтологией и тупыми примерами можно заниматься сколь угодно. если броня упала на лоб то смысл дискутировать
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