abaika95 Порно включили школьникам на онлайн-уроке #28





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4890

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:33 Цитата-/это не у нас все плохо.. это вон у них тама в россиях все погано..." (с) Абайка/









Аааа это у вас с таноми 52 новая причуда такая врать и лицемерить?) Где я хоть раз утверждал что это не у нас все плохо это у них там плохо?) Директор ты же опять понял пример мой к чему ты опять лукавишь?) Ну не может же быть что ты такой не пробиваемый) хотя.....



Хорошо прямым текстом уже скажу даже не для детсадовца



У нас..у нас,не у них а у нас,не все бывает хорошо, но все что у нас не все хорошо в некоторых случаях это те же проблемы что и у соседей,у них там тоже не все гладко,но это не означает что у нас хорошо) в итоге что у нас как и у них одинаково бывает,и не надо из частных происшествий делать долгие выводы что у нас везде все плохо, потомучто иногда некоторые происшествия происходят и у них и вообще даже у тех подальше с которыми нас постоянно хотят сравнивить) проблемы бывают у всех) Ферштейн?гот ит?ентендидо?









Цитата-/Петя, есть ли хоть один положительный отзыв человека не работающего и не связанного, как говорится, я ему в глаза посмотрю/





Есть такие люди,это те которые не падают об асфальт и не винят в этом всех включая государство,вот у них спроси, есть в твоём окружении такие?)