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≡ «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
 
 
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§ NG.kz
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39806

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча акима Костанайского района Виктора РАДЧЕНКО с жителями микрорайона Северный села Заречное прошла вечером пятницы, 4 сентября. На неё пришли около 50 человек, недовольных качеством построенных домов.
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19951

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.09.20 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Козлов, горжусь я тем,
что я - Немец.И языком,
Немецким - горжусь... :lol: :-P
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§ Vit
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9756

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Дракон. Ты не когда уже не станешь немцем, как бы не старался . Внуки, да. А ты всегда останешься русским комунистом:)
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19951

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.09.20 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Когда покупатели брали дома они не смотрели на брусчатку?

Да и не могли посмотреть, что фунламентов - нету... 8-) :-o
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§ таноми52
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1982

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 06.09.20 - 15:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Козлов я



Улыбнуло!
Недаром Ломоносов, говоря о русском языке, упоминал о "крепости немецкого"! :-)
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§ yudjin
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6902

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 06.09.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
Аэропорт - Западный - по Воинов на Абая. И вдоль этого маршрута красят фасады

Сегодня ожидаемо марафетят рудненскую трассу от мостов до партизана... видимо к форума "партизанов" готовятся. Причем белят бордюры прям по грязи. Им же не надо надолго, надо - чтобы после кортежа известка вся смылась первым дождём.

Вспоминаю 2013 год... Встреча в полях...

Юрты с кондиционерами...

нулёвые ковры... каждый раз

биотуалеты в степи


Интересно, нынешний перенял традиции?
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§ maxsaf
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7470

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 06.09.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Юрты вон тоже без фундамента - и никто не жалуется. Ноу хау по-казахски, этим надо делиться на форуме. :-)
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§ КГСПС
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1129

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 06.09.20 - 23:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не ждут,а потом как в кино :"Не виноватая я,он сам пришёл!"
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§ Тот самый
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Тот самый


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
916

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 07.09.20 - 10:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Юрты с кондиционерами...


Наверное и розетки внутри были? :lol: А то и холодильник поставили. Мда. Это ж получается, что кабель электрический тащили где-то под землёй для такого "стенда". Вряд ли ограничились молотящим неподалёку дизелем.
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19951

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 07.09.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А то и холодильник поставили.

Водочка жк должна быть - холодной... :lol: :oops:
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§ alex_60
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9256

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 07.09.20 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Водочка жк должна быть - холодной...


думаешь они водочку в юртах распивают?
вряд-ли.
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19951

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 07.09.20 - 12:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
думаешь они водочку в юртах распивают?

Кто их - знает? Алкоголь - точно... :lol: :oops:
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