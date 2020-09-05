yudjin «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей #34





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6901

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 21:17 Цитата: Тот самый:

Аэропорт - Западный - по Воинов на Абая. И вдоль этого маршрута красят фасады

Сегодня ожидаемо марафетят рудненскую трассу от мостов до партизана... видимо к форума "партизанов" готовятся. Причем белят бордюры прям по грязи. Им же не надо надолго, надо - чтобы после кортежа известка вся смылась первым дождём.



Вспоминаю 2013 год... Встреча в полях...



Юрты с кондиционерами...



нулёвые ковры... каждый раз



биотуалеты в степи





Интересно, нынешний перенял традиции?