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≡ Костанай, Рудный и Тобыл - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Костанай, Рудный и Тобыл - хроника пандемии за прошедшие сутки в Костанайской области
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39804

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.09.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего в регионе за 6 сентября зарегистрировано 3 случая заражения коронавирусной инфекцией. Заболели жители городов Костанай, Рудный и Тобыл.
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§ yudjin
Re: Костанай, Рудный и Тобыл - хроника пандемии за прошедшие...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6901

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.09.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение.

А если бы больной ехал на дачу в таком автобусе, смогли бы они выявить контактировавших?

Вчера утром ехал на дачу...Видел как тётке зажало ногу дверью, потому что подняться со ступенек она не могла из-за переполненного автобуса...
А вот, Нечитайло, который "переживает" за дистанцию, я что-то не заметил.
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