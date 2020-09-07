yudjin Re: Костанай, Рудный и Тобыл - хроника пандемии за прошедшие... #1





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6901

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 09:55 Цитата: Выявляются лица, контактировавшие с больными, все берутся под медицинское наблюдение.

А если бы больной ехал на дачу в таком автобусе, смогли бы они выявить контактировавших?



Вчера утром ехал на дачу...Видел как тётке зажало ногу дверью, потому что подняться со ступенек она не могла из-за переполненного автобуса...

А вот, Нечитайло, который "переживает" за дистанцию, я что-то не заметил.