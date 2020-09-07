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≡ Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники акимата Костанайского района
 
 
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§ NG.kz
Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники акимата Костанайского района
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39804

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 07.09.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти деньги сотрудники акимата требовали в счет оплаты работ по установке газопровода в селе Заречное. Об этом сегодня, 7 сентября, сообщили в пресс-службе антикоррупционного ведомства.
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§ olegggon
Re: Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1118

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 07.09.20 - 09:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Костанайский район снова в репертуаре. Прям рассадник коррупции.
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§ yudjin
Re: Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6901

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 07.09.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Прям рассадник коррупции.

И кузница "кадров" для городского акимата.
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§ peshexod
Re: Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3640

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 07.09.20 - 10:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невероятно, но факт!
Верно подмечено рассадник, причём на всех уровнях.
Чутьё подсказывает что то не так в нашем царстве ...
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* maxsaf
Re: Более 10 млн тенге требовали с предпринимателя сотрудники...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7469

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 07.09.20 - 10:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так надо было передать, раз требовали. Тогда и статья была бы уже другая :-)
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