NG.kz Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ - инструкция N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 11:37 Казахстанцы массово стали проверять размеры своих пенсионных накоплений. Активизировались в это время и предприимчивые граждане, которые предлагали за небольшую плату дать выписку с пенсионного счета. Но сделать это можно и самостоятельно.

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