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≡ Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ - инструкция
 
 
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§ NG.kz
Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ - инструкция
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39801

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.09.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанцы массово стали проверять размеры своих пенсионных накоплений. Активизировались в это время и предприимчивые граждане, которые предлагали за небольшую плату дать выписку с пенсионного счета. Но сделать это можно и самостоятельно.
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§ Vit
Re: Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9756

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Через плеймаркет скачиваешь приложение енпф. Регаешся. И вуаля. Все отчисления и другие новости всегда на виду. Каждый месяц приходит уведомление как только произошла оплата с бухгалтерии..
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§ Vit
Re: Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9756

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У меня отчислений очень, очень, очень, очень далеко до порога:))) :lol: интересно а много у нас людей у кого порог отчислений зашкаливает?)
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§ Vit
Re: Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ -...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9756

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 19:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двадцати летние, ау, откликнитесь. У вас че есть 1 720 000т на счету в енпф?))
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§ ACROS
Re: Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ -...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
951

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 06.09.20 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
У вас че есть 1 720 000т на счет



Очередная УТОПИЧЕСКАЯ идея бездарного правительства, явно оторванная от реальной жизни - простая ИМИТАЦИЯ своей ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
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§ electro
Re: Три способа проверить свои пенсионные накопления в ЕНПФ -...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
370

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 06.09.20 - 20:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эти долбоящеры по своей зарплате просчитали
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