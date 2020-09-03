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≡ Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
 
 
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§ NG.kz
Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39801

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время 13:44 люди толпятся (10-15 человек) в очереди в ЦОН на углу Абая-Тауельсиздык. Рядом горотдел полиции и десятки полицейских видят это грубейшее нарушение требований о соблюдении социальной дистанции, но не принимают никаких мер. Что там про нулевую терпимость?
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§ Rexyn
Re: Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
234

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 03.09.20 - 15:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Публикуем комментарий от департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Костанайской области:

"Специалистами Управления контроля качества и безопасности товаров и услуг на постоянной основе проводилась работа с организациями, оказывающими услуги населению. Регулярно выдавались требования и алгоритмы работы государственных органов обслуживающих населения. С руководством ЦОНов проводилась постоянная работа по соблюдению Постановления Главного государственного санитарного врача. Всем Цонам города, в том числе автоцону в марте апреле месяце были вручёны алгоритмы противоэпидемического режима для трудовых коллективов (офисы)."
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§ Тимур Гафуров
Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
563

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 03.09.20 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Комментарий PR-менеджера филиала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярославы БОГАТЫРЕВОЙ:
"Внутри каждого ЦОНа Костанайской области соблюдены все требования к социальной дистанции. Стулья для услугополучаталей расположены на нужном расстоянии от операторов ЦОНов. Так же внутри ЦОНов мы просим граждан пользоваться антисептиком, обязателен масочный режим. Что касается ситуации на улице, поясняем следующее: около каждого ЦОН Костанайской области нарисована специальная разметка для соблюдения гражданами социальной дистанции. На "первой линии" ЦОНов стоят консультанты, которые просят граждан соблюдать нормы дистанции. Но многие это игнорируют".
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§ elektron
Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5560

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 03.09.20 - 21:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тимур Гафуров:
Комментарий PR-менеджера филилала НАО «ГК «Правительство для граждан» по Костанайской области Ярославы БОГАТЫРЕВОЙ:

Я понимаю в коммерческой компании, но в государственной, зачем и кому нужен PR-менеджер?
Да и сама "политика партии" так сказать не совсем ясна. Как по частным фирмам бегать за нарушение масок штрафовать, так нормально. Хотя предупреждения было бы вполне достаточно.
А тут никакого действа, чудеса в решете просто.

ПС: Тимур это не лично Вам, просто цитата из Вашего текста.

[Исправлено: elektron, 03.09.2020 - 16:36]
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§ Тимур Гафуров
Re: Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
563

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 04.09.20 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я понимаю в коммерческой компании, но в государственной, зачем и кому нужен PR-менеджер?

Видимо, так у них называется должность пресс-секретаря. Работа, кстати, нужная - у наших читателей часто возникают вопросы по работе ЦОНов. И Ярослава всегда старается оперативно и полно на них ответить.
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§ Vit
Re: Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9756

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 15:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей, это называется стадо баранов. Когда был час пик этой эпидемии, я как то встал в очередь в аптеку. 2 метра от покупателя который был в кассе уже. И тут какая та обезьяна подошла и сразу же залезла в окошко как освободилось. Диалог короткий был:
Я: дядька, я тут че стою? Мух отгоняю что ли в аптеке?
Оно: окошко же свободное я и подошёл.
Я: не подошёл а в клинился между мной и покупателем не соблюдая дистанцию.
Так и тут. Каждый лезит в цоне.
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