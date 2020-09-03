Vit Re: Очередь возле ЦОНа. О дистанции не слышали #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9756

Регистрация: 09.02.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:52 Сергей, это называется стадо баранов. Когда был час пик этой эпидемии, я как то встал в очередь в аптеку. 2 метра от покупателя который был в кассе уже. И тут какая та обезьяна подошла и сразу же залезла в окошко как освободилось. Диалог короткий был:

Я: дядька, я тут че стою? Мух отгоняю что ли в аптеке?

Оно: окошко же свободное я и подошёл.

Я: не подошёл а в клинился между мной и покупателем не соблюдая дистанцию.

Так и тут. Каждый лезит в цоне.