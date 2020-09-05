





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4886

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 15:08 Цитата-/А я - немец. Чем и горжусь.../



Ну вот пиши доносики и гордись)

Arsch küssen Liebhaber)









Цитата-/Причём там Союз-то? Сколько ещё им будете прикрывать свою некомпетентность? /







Я?) Я ничего не прикрываю я говорю как есть,как было так и осталось





Цитата-/Когда с трибун рассказывают об "успехах" независимого Казахстана, то всегда это звучит, что за 30 лет страну с нуля построили/



С каких трибун где? Ни разу не слышал такого что за 30 лет на ровном месте все построили,может вы путаете с адом 90ых? Когда страну вытянули за волосы из кризиса?)







Цитата-/Мне кажется, в Прибалтике, Грузии этого поменьше, а они тоже бывшие советские Республики./





Прибалтика и при союзе была витриной социализма а про грузию не скажу,что там сейчас уровень жизни как в Швеции да?)









Цитата-/Возле одного дома выравнивают брусчатку, "мы же должны им один дом показать", "уникальный опыт". Настолько уникальный, что аж возмущенные качеством жители собрались на стихийный митинг. И получается, возле других-то домов всё так и останется кривенько-косенько./







Читал вот и спрашиваю что тут такого? Когда покупатели брали дома они не смотрели на брусчатку? Или ждали что им тоже выровнят или доложат?)