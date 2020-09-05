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abaika95:
И при союзе такого неБУЛО?)
Вообще мимо. Причём там Союз-то? Сколько ещё им будете прикрывать свою некомпетентность? Когда с трибун рассказывают об "успехах" независимого Казахстана, то всегда это звучит, что за 30 лет страну с нуля построили, про города-заводы-дороги доставшиеся забывают, а как какой-то негатив, то сразу жертвы обстоятельств: или киваете на Россию, мол смотрите и там также, или говорите, что и при Союзе это было, они виноваты. Только при СССР с таким явлением боролись, и нет СССР почти 30 лет - ничего не мешает прекратить показуху.
Мне кажется, в Прибалтике, Грузии этого поменьше, а они тоже бывшие советские Республики. И, кстати, при Союзе за такое качество жилья поехали бы эти "строители" не на форум, а лес валить. Это 100%.
Цитата:
abaika95:
А что показывают какой-то дом не в микрорайоне? Отдельным стендом в степи поставили?) Такой же дом только брусчатку кладут доп.
Статью читали? Возле одного дома выравнивают брусчатку, "мы же должны им один дом показать", "уникальный опыт". Настолько уникальный, что аж возмущенные качеством жители собрались на стихийный митинг. И получается, возле других-то домов всё так и останется кривенько-косенько.
А вообще ставят и отдельными стендами у нас. Видео видели, где высокие лица нажатием большой красной кнопки "запускают" заводы? В последнее время эту кнопку уже на планшетах даже стали делать.