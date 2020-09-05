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≡ «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
 
 
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§ NG.kz
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39801

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча акима Костанайского района Виктора РАДЧЕНКО с жителями микрорайона Северный села Заречное прошла вечером пятницы, 4 сентября. На неё пришли около 50 человек, недовольных качеством построенных домов.
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§ ACROS
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
950

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 06.09.20 - 11:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Странная политика


Я ему про Ерёму, а он про Фому. При споре умейте держать линию, не уводите в сторону. Старый способ, особенно базарных торговок. Вы становитесь неинтересным, ранее как то аргументированно и логично писали.
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4886

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 12:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я ему про Ерёму, а он про Фому. При споре умейте держать линию, не уводите в сторону./



Перечитайте пжста всю ветку нашего разговора)

Я то как раз про фому и начал а вы увидите тему в сторону еремы, я утверждаю что эта показуха началась с ссср а вы уводите разговор в плоскость что в СССР было ЗАТО лучше со строительством,так кто тут тему уводит?
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§ Тот самый
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
914

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 06.09.20 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну что тут такого когда перед приездом высокого гостя из Москвы ой из Нурсултана чиновники наводили марофет в хозяйстве?


Да то, что наводят этот марафет не в хозяйстве, а точечно, чтобы по шапке не получить. Назарбаева всегда возили по городу одним и тем же маршрутом: Аэропорт - Западный - по Воинов на Абая. И вдоль этого маршрута красят фасады (только фасады выходящие на дорогу!) панельных домов, загораживают неказистые частные дома и 2-этажки высокими зелеными/оранжевыми заборами. Чего боятся? Что взглядом зацепится и поймёт, что у людей не хватает денег привести свой дом в порядок?

Знаю село, где людей зимой, в 20-градусный мороз выгнали деревья подбеливать вдоль маршрута - "Аким едет!".

А по теме статьи. Наши чиновники настолько выварились в этом соку родственников и показушников, что пытаются оправдаться другой показухой. Мол, нет это не для президента показуху делаем, это показуха для форума строителей. Зачем? Покажите на форуме ваши готовые микрорайоны, дома, если не стыдно показать. Смех да и только.
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19948

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.09.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
я утверждаю что эта показуха началась с ссср а

Потёмкинские деревни, появились в 1787 году.
СССР, тогда ещё близко - небыло... :lol: :oops: :-P
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4886

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Да то, что наводят этот марафет не в хозяйстве, а точечно, чтобы по шапке не получить/



И при союзе такого неБУЛО?)



Цитата-/Покажите на форуме ваши готовые микрорайоны, дома, если не стыдно показать. Смех да и только./


А что показывают какой-то дом не в микрорайоне? Отдельным стендом в степи поставили?) Такой же дом только брусчатку кладут доп.



Цитата-/Потёмкинские деревни, появились в 1787 году./


К вопросу о том,от кого это все пошло) откуда там Потемкин?) Какого роду племени?)
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§ ACROS
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
950

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 06.09.20 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в СССР было ЗАТО лучше со строительством,так кто тут тему уводит?


Да, конечно, но не это главное - вы не поняли или скорее всего - сделали вид что не захотели понять суть моего высказывания, впрочем, я вас понял и дальше БЕСМЫСЛЕННО вести разговор.
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4886

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/вы не поняли или скорее всего - сделали вид что не захотели понять суть моего высказывания, впрочем, я вас понял и дальше/



Я понял ваш посыл,по вашему при всех косяках в союзе было другое отношение к человеку и производству а по мне как раз эти косяки и показывали все отношение хозяйственников к человеку и производству от этого союз и развалился
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19948

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.09.20 - 13:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
откуда там Потемкин?) Какого роду племени?)

Немцы в этом случае - говорят,
Leck mich_ an den Arsch... :lol: ;-)
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4886

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 14:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цитата-/Немцы в этом случае - говорят,/




Мало что вам немцы в магазине говорят, а форум русскоязычный, пишите по русски иначе к вам должны применить меры воздействия)
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19948

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.09.20 - 14:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
пишите по русски иначе к вам должны применить меры воздействия)

Пиши жалобу, в редакцию НГ... :lol:
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4886

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 14:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Пиши жалобу, в редакцию/



Нее я же не немец)
Пуст редакция сама обратит внимание)
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§ drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19948

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 06.09.20 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Нее я же не немец)

А я - немец. Чем и горжусь... :lol: :oops: :lol: :-) ;-)
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§ Тот самый
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
914

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 06.09.20 - 14:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
И при союзе такого неБУЛО?)


Вообще мимо. Причём там Союз-то? Сколько ещё им будете прикрывать свою некомпетентность? Когда с трибун рассказывают об "успехах" независимого Казахстана, то всегда это звучит, что за 30 лет страну с нуля построили, про города-заводы-дороги доставшиеся забывают, а как какой-то негатив, то сразу жертвы обстоятельств: или киваете на Россию, мол смотрите и там также, или говорите, что и при Союзе это было, они виноваты. Только при СССР с таким явлением боролись, и нет СССР почти 30 лет - ничего не мешает прекратить показуху.

Мне кажется, в Прибалтике, Грузии этого поменьше, а они тоже бывшие советские Республики. И, кстати, при Союзе за такое качество жилья поехали бы эти "строители" не на форум, а лес валить. Это 100%.

Цитата:
abaika95:
А что показывают какой-то дом не в микрорайоне? Отдельным стендом в степи поставили?) Такой же дом только брусчатку кладут доп.


Статью читали? Возле одного дома выравнивают брусчатку, "мы же должны им один дом показать", "уникальный опыт". Настолько уникальный, что аж возмущенные качеством жители собрались на стихийный митинг. И получается, возле других-то домов всё так и останется кривенько-косенько.

А вообще ставят и отдельными стендами у нас. Видео видели, где высокие лица нажатием большой красной кнопки "запускают" заводы? :lol: В последнее время эту кнопку уже на планшетах даже стали делать.
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4886

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 15:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А я - немец. Чем и горжусь.../

Ну вот пиши доносики и гордись)
Arsch küssen Liebhaber)




Цитата-/Причём там Союз-то? Сколько ещё им будете прикрывать свою некомпетентность? /



Я?) Я ничего не прикрываю я говорю как есть,как было так и осталось


Цитата-/Когда с трибун рассказывают об "успехах" независимого Казахстана, то всегда это звучит, что за 30 лет страну с нуля построили/

С каких трибун где? Ни разу не слышал такого что за 30 лет на ровном месте все построили,может вы путаете с адом 90ых? Когда страну вытянули за волосы из кризиса?)



Цитата-/Мне кажется, в Прибалтике, Грузии этого поменьше, а они тоже бывшие советские Республики./


Прибалтика и при союзе была витриной социализма а про грузию не скажу,что там сейчас уровень жизни как в Швеции да?)




Цитата-/Возле одного дома выравнивают брусчатку, "мы же должны им один дом показать", "уникальный опыт". Настолько уникальный, что аж возмущенные качеством жители собрались на стихийный митинг. И получается, возле других-то домов всё так и останется кривенько-косенько./



Читал вот и спрашиваю что тут такого? Когда покупатели брали дома они не смотрели на брусчатку? Или ждали что им тоже выровнят или доложат?)
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§ Козлов я
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1739

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 06.09.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я - немец. Чем и горжусь...
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