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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1738

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 06.09.20 - 11:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
РЕАНИМИРУЕМ БИТЫ
У многих, наверное, в столах валяются биты от шуруповерта, пришедшие в негодность и сточенные. Можно вместо них купить в магазине другие, но можно и старые привести в порядок.


Для этого в старых битах сразу нужно сточить оставшийся острый кончик.


Затем биту вставляем в шуруповерт или дрель (но большие обороты нужно будет снизить) и заточить биту под тем же углом на точильном камне. Кромки можно подработать напильником. Опять получившийся острый кончик необходимо затупить.


Вообще, из-за того,что биты изготавливаются в разных странах и из разного материала, необходимо новые биты сразу закаливать. Для этого нужна горелка, на которой доводим биту до начала покраснения и сразу опускаем ее на 7-10 секунд в отработанное масло или холодную воду. Вот теперь они вам прослужат дольше.


Удачи!
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