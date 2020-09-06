Козлов я Советы на каждый день #196





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1738

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:24 РЕАНИМИРУЕМ БИТЫ

У многих, наверное, в столах валяются биты от шуруповерта, пришедшие в негодность и сточенные. Можно вместо них купить в магазине другие, но можно и старые привести в порядок.





Для этого в старых битах сразу нужно сточить оставшийся острый кончик.





Затем биту вставляем в шуруповерт или дрель (но большие обороты нужно будет снизить) и заточить биту под тем же углом на точильном камне. Кромки можно подработать напильником. Опять получившийся острый кончик необходимо затупить.





Вообще, из-за того,что биты изготавливаются в разных странах и из разного материала, необходимо новые биты сразу закаливать. Для этого нужна горелка, на которой доводим биту до начала покраснения и сразу опускаем ее на 7-10 секунд в отработанное масло или холодную воду. Вот теперь они вам прослужат дольше.





Удачи!