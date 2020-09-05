ACROS Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке... #12 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 949

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:27 abaika95:

вы сейчас на белом глазу хотите сказать[/quo



Конечно было,и всякое было: только полный ИДИОТ может утверждать что при СССР - было БЕЛО и ПУШИСТО.

Единственное различие: там сама рабочая обстановка была другая, ментальность у людей была другая. Люди чувствовали ЗАЩИЩЕННОСТЬ государством от произвола гос. и парт. аппарата и были УВЕРЕНЫ в завтрашнем дне и никто не думал "свалить" за бугор. И поэтому были построены и ССГПО и сам город Рудный, и Джетигаринский ГОК и Лисаковский ГОК и сам город Лисаковск, и Кустанайский КСК и завод "Химволокна" и много чего другого.

А сейчас кроме строительства многочисленных "кафешек" и "магазинчиков" и рынков, реального НИЧЕГО не строиться. Ну, может быть участок ж/д "Алтынсарино-Хромтау" из реального производства.

А в остальном, нынешний режим власти ЖИВЁТ на всём готовом оттуда - из Советской власти.