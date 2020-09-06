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≡ Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная
 
 
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§ NG.kz
Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили для параспортсменов Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39801

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 06.09.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первой новое оружие испытала мастер спорта РК и член национальной сборной 29-летняя Айсулу ДЖУМАБАЕВА. В 2021 году она будет участвовать в турнире на именную паралимпийскую лицензию, который пройдет в Перу.
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§ CrazyBeaver
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
C


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
147

Регистрация:
27.06.15
Отправлено: 06.09.20 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На ровном месте 5 миллионов прикарманили.
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§ abaika95
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4879

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/На ровном месте 5 миллионов прикарманили./




Каким образом?)
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§ сайлау курманов
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4061

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Откуда вы знаете
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§ Vit
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9751

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На гуглил, просто от безделья:))

А вот тут есть похожая винтовка, как в статье
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§ Vit
Re: Винтовки и пистолеты из Германии за 14,3 млн тенге закупили...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9751

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 06.09.20 - 11:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну похоже что Цитата:
CrazyBeaver:

Прав))) 8-)
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