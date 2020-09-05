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≡ «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
 
 
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§ NG.kz
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39801

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча акима Костанайского района Виктора РАДЧЕНКО с жителями микрорайона Северный села Заречное прошла вечером пятницы, 4 сентября. На неё пришли около 50 человек, недовольных качеством построенных домов.
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* drakon
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19940

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Форуме, будут учить, как
строить дома, без фуедамента?... :-o
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* drakon
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19940

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уникальнейший опыт.
Сказал Радченко... ;-)
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§ abaika95
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4879

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас подрядчики как работают вообще?
Куда люди смотрят когда дома берут?
Тут квартиру нельзя брать пока все не обследуешь а тут целые дома!
Вообщем экспертиза и только независимая
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§ olegggon
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
olegggon


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Сообщений:
1117

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 05.09.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоунада прямо. Этот Енбек непотопляемый походу, потому что там генеральские крыши. Везде уже нагадили. Тут явно больше 50% украли. Да и вообще, строить у нас не умеют, нигде. Каждый день новая проблема всплывает, боссы богатеют, рабочим мало платят, стройки разваливаются.
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4879

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Президента не ждём!»/




И кстати че тут такого?
Ну что тут такого когда перед приездом высокого гостя из Москвы ой из Нурсултана чиновники наводили марофет в хозяйстве?

Люди которые кричат на каждом углу о возвращении Сталина (который смог) и советском укладе жизни и дейтельности должны сейчас горой стоять за то чтобы чиновники красиво преподнесли высокому начальству свои достижения) это же в типичном духе СССР)
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§ ACROS
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
949

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А, что там у нас на родине (перефразирую классика): - " да, ничего, всё по старому - воруют, батенька и воруют уже по чёрному".

Тупость и бездарность чиновников ( как можно ЗАЯВЛЯТЬ о каком то ФОРУМЕ строителей по УНИКАЛЬНОМУ методу строительства, когда этот УНИКАЛЬНЫЙ метод ВОРОВСТВА даёт такой СБОЙ на глазах ТЕХ для кого и был ПРЕДНАЗНАЧЕН этот уникальный метод). Над Радченко смеялся весь Лисаковск, теперь он СМЕШИТ весь Костанайский район. Гнать надо в шею этого акима. Народ элементарно НЕ ВЕРИТ власти вообще как ТАКОВОЙ, из-за ТАКИХ бездарных акимов.
Кстати тот же Костанайский район и отличился как то при очередной встречи первого президента, заасфальтировав дорожку прямо в поле пшеницы; что им стоит и брусчатку проложить по нынешнему маршруту второго президента.
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§ ACROS
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
949

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
это же в типичном духе СССР


Откуда вы знаете как было в СССР: вы что жилы в эпоху развитого социализма???
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* drakon
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19940

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 23:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
как можно ЗАЯВЛЯТЬ о каком то ФОРУМЕ строителей по УНИКАЛЬНОМУ методу строительства, к

Дома строят без фуедаментов. Конечно уникальнейший метод... :lol: ;-)
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4879

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 23:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Откуда вы знаете как было в СССР: вы что жилы в эпоху развитого социализма???/



Чтобы судить о эпохе Наполеона надо обязательно в ней жить?)
А исторические источники,культурные,письменные и документальные это так враки?)

Или вы сейчас на белом глазу хотите сказать, что во время приезда высокого начальника при развитом социализме было как-то всё по другому? И начальству показывали все косяки, всё самое плохое не наводя марафета?)
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§ abaika95
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4879

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 23:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Картинка не современная) что какбэ намекает

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§ Добринцофф
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7431

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 06.09.20 - 02:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё от нашей бедности,одни делают программы и кричат о дешевизне квадратных метров,другие от безысходности участвуют в них,а в и тоге имеют то что имеют.
Я по началу было подумал, ну неужели трудно забор подправить или даже брусчатку или асфальтик у своего дома положить,но когда прочитал что
Цитата:
Но когда выяснилось, что в наших домах нет фундамента, это уже нонсенс!

Источник:

Это действительно нонсенс.
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§ ACROS
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
949

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 06.09.20 - 09:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95:
вы сейчас на белом глазу хотите сказать[/quo

Конечно было,и всякое было: только полный ИДИОТ может утверждать что при СССР - было БЕЛО и ПУШИСТО.
Единственное различие: там сама рабочая обстановка была другая, ментальность у людей была другая. Люди чувствовали ЗАЩИЩЕННОСТЬ государством от произвола гос. и парт. аппарата и были УВЕРЕНЫ в завтрашнем дне и никто не думал "свалить" за бугор. И поэтому были построены и ССГПО и сам город Рудный, и Джетигаринский ГОК и Лисаковский ГОК и сам город Лисаковск, и Кустанайский КСК и завод "Химволокна" и много чего другого.
А сейчас кроме строительства многочисленных "кафешек" и "магазинчиков" и рынков, реального НИЧЕГО не строиться. Ну, может быть участок ж/д "Алтынсарино-Хромтау" из реального производства.
А в остальном, нынешний режим власти ЖИВЁТ на всём готовом оттуда - из Советской власти.
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§ peshexod
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3639

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 06.09.20 - 09:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По слухам Президент предварительно приедет 11 го и привезет замену, им по слухам станет аким Северо-Казахстанской области Аксакалов Кумар Иргибаевич.
Это по слухам, но говорят многие.
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§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4879

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 06.09.20 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/. И поэтому были построены и ССГПО и сам город Рудный/



Странная политика сравнивать экономику второй сверхдержавы мира и одну из стран СНГ тоже самое как сравнивать римскую империю в ее расцвете и империю Карла великого,территория вроде одинаковая но чего-то не хватает)
Когда разрушаются большие страны,естественно что отдельные кусочки этой страны многое теряют в экономическом плане) а в культурном и ментальном многое остается, поэтому засилие показухи,быстрое выполнение плана,лизоблюдство перед начальством это как раз и досталось от СССР



Цитата-/По слухам Президент предварительно приедет 11 го и привезет замену, им по слухам станет аким Северо-Казахстанской области Аксакалов Кумар Иргибаевич./


Мне одному интересно откуда берутся эти слухи?)) Не могут же таксисты быть настолько всезнающими)
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