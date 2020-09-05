abaika95 Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4877

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:20 Цитата-/А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться/





По мне раз пошла такая пьянка пора уже вводить полнейшую демократию в вопросах личной жизни и здоровья

Ты лично хочешь чтобы твои дети в школу ходили во время эпидемии? Хочешь ходить без маски и свободно передвигаться на выходных по городу? Да без проблем пусть но ты подписываешь бумаги что не имеешь притензий к санитарным врачам если заболеешь ты или твои родственники и в случае чего врачебную помощь тебе окажут конечно ты за нее в страховке заплатил но в порядке очереди и предпочтение будет отдаваться тем кто соблюдал меры,аппараты ИВЛ и кислород будут в первую очередь отдаваться тем кто соблюдал меры,места в больницы будут отдаваться в первую очередь кто соблюдал меры

Потомучто это при правилах коллективного выживания логичнее

Зачем спасать того кто не ценит жизнь?