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≡ Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
 
 
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§ NG.kz
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39799

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало учебного года в Казахстане омрачилось сбоями на онлайн-платформах для дистанционного обучения, и пользователи Сети сегодня горячо обсуждают тему образования.
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§ yudjin
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6898

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.09.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть народная мудрость..хоть и грубая... Не хочешь ср..- не мучай ж..у.
Это про все эти он-лайны, удаленки и дистанционки в образовании.
Откройте уже школы по-человечески и не доводите людей до психиатров.
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§ ACROS
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
947

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 23:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
Откройте уже школы по-человечески


Полностью согласен!! Ничего не будет детям, тем более( я не специалист, но умею наблюдать) юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания. Для перестраховки пусть посадят по одному врачу на каждый этаж школы для тотального контроля. Для этого надо не пиз...ть, а элементарно РАБОТАТЬ.

А про специалистов Минобразования и Министерства цифровизации могу выразить своё мнение - ПОЛНЫЕ БЕЗДАРИ и ТУПИЦЫ. Что вы делали всё лето, и как готовились к новому учебному году ? Пилили бюджет и ВОРОВАЛИ по черному?? Гнать вас всех надо в шею ( очевидно Вася правильно всё рассчитал и вовремя слинял).
Я был на днях в городе у родственников: у них четверо школьников - это полный ПИПЕЦ. И это городской Интернет, а что твориться на селе???
Я, думаю через некоторое время второй президент скажет свои, уже ставшие традиционными, слова : " дистанционное обучение КРЯКНУЛО".
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§ Victor Yang
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13145

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 05.09.20 - 23:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания.

А как же родители и бабушки с дедушками? Они от детей-внуков вполне могут заразиться. Я думаю, дистанционка - это меньшее зло по сравнению с эпидемией. Понятно что трудно и неотлаженно, да и очень неэффективно - 100% усилий прилагают и учителя, и родители, и дети. А позже увидим по России - что же было лучше.
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§ Vit
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9745

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 05.09.20 - 23:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Да, да согласен. Мне иногда кажется что и мои уже переболели. Дети легче переносят и если они заразят взрослых, тех же учителей. Наверно будет беда. А так, да. Мои тоже жалуются. У моих детей комп навернутый, а у половина детей в классе нет или связь плохая незнаю, и там идёт бардак. Половина через васап начали задания давать, а другим через онлайн. Вот и Мама моих детей зачем то на меня кричит, (она вся в истерики и тд.) я говорю, успокойся. Может все уладится. Давай-ка месяц подождём.) наверно люди работают и решают эту проблему:))
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