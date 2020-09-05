ACROS Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о... #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 947

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:15 Цитата: yudjin:

Откройте уже школы по-человечески



Полностью согласен!! Ничего не будет детям, тем более( я не специалист, но умею наблюдать) юные организмы легче переносят все инфекционные заболевания. Для перестраховки пусть посадят по одному врачу на каждый этаж школы для тотального контроля. Для этого надо не пиз...ть, а элементарно РАБОТАТЬ.



А про специалистов Минобразования и Министерства цифровизации могу выразить своё мнение - ПОЛНЫЕ БЕЗДАРИ и ТУПИЦЫ. Что вы делали всё лето, и как готовились к новому учебному году ? Пилили бюджет и ВОРОВАЛИ по черному?? Гнать вас всех надо в шею ( очевидно Вася правильно всё рассчитал и вовремя слинял).

Я был на днях в городе у родственников: у них четверо школьников - это полный ПИПЕЦ. И это городской Интернет, а что твориться на селе???

Я, думаю через некоторое время второй президент скажет свои, уже ставшие традиционными, слова : " дистанционное обучение КРЯКНУЛО".