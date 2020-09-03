Цитата: Максим свой бизнес-план рассчитал до копеечки, все спрогнозировал, очень ответственно подошел, - прокомментировала главный менеджер по работе с клиентами регионального филиала фонда «Даму» Елена МАТВЕЕВА,- поэтому и банк навстречу пошел, и мы поддержали. Он 15% положил на свой текущий счет, больше залогов не было, а 85% от 8,9 млн тенге - это гарантия «Даму». Плюс дополнительный залог - приобретенное оборудование

Максим 15% положил. Я готов положить. 50% но мне надо 20 лямов, а не 8.9 И готов был вернуть за год. Чёт "Даму" не готов был на это идти. Мутные они.