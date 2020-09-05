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≡ Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39799

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объявлено о сокращении количества чиновников. Сколько таких сокращений было... Однако разветвленная бюрократическая структура неизменно разрасталась вновь. Да и в послании уже предусматривается создание министерств, служб и т. д.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 20:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казах /русский, так понятнее.
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7466

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Ну правильно, Тарасов,Финк,ребята из образования Васи и Толи быстро уходят с госслужбы по отрицательным мотивам)

А может просто у них нет знакомого Саке или Маке, чтобы замять дело? Сколько таких дел мы не узнали, потому что агашка помог? ))
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4876

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Когда-то из феодализма прыгнули в социализм. Сейчас наблюдаются одновременно элементы капитализма, феодализма и мелькают жалкие ошмётки социализма/




У знаменитого Российского писателя постмодерниста Сорокина есть роман-антиутопия "День Опричника" где он прямо высказал идею о том что Россия сейчас живёт в вечном лубочном 16 веке с боярами и смартфонами с опричнинной и мерседесами, с царем-батюшкой,церквой,западными ворогами и настенными телевизорами,высотками и газонефтью) если там 16 век то у нас значит век 15)

Сильно быстро наша общая цивилизация скакнула из вечного 16 века из бояр и крестьян в лаптях к ракетам и ядерным реакторам,в мире все должно быть ровно,вот и вернуло нас опять к вечному 16 веку и теперь мы наученные горьким опытом должны стремиться обратно........постепенно но идти...любая остановка смерти подобна,есть и дальше куда откатываться и к бронзовому веку,когда вместо городов, по степи будут носится японские джипы с пулеметами и атаковать крепости на засечной черте)
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4876

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Казах /русский, так понятнее./



Вообще все запутал)


Цитата-/Сколько таких дел мы не узнали, потому что агашка помог? ))/


Или папашка)
С тем же успехом можно рассуждать что без маке и саке не пробиться в высокие кресла но к удивлению в этом году новый сенатор от области по фамилии Карплюк и мажилисмен по фамилии Рау у них были саке и маке или это другое?)
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7466

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 21:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
новый сенатор от области по фамилии Карплюк и мажилисмен по фамилии Рау у них были саке и маке или это другое?)

Это чтобы статистику не портить. 90/10 которая ))
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§ drakon
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19940

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 21:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
арплюк и мажилисмен по фамилии Рау у них были саке и маке или это другое?) Профайл

Про Карплюка - не знаю. Но с Рау, знаком - лично.
С головой парень и без саке-маке... :lol: :oops: ;-)
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1980

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.09.20 - 21:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Про Карплюка - не знаю. Но с Рау, знаком - лично.


Ну, хоть кто-то должен же работать!
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7466

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Ну, хоть кто-то должен же работать!

В Кустанае бронежилеты стали бесплатно раздавать?))
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4876

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Это чтобы статистику не портить. 90/10 которая/




А ну да ну да,толерастия у вас наверно с неграми также?)


Цитата-/Но с Рау, знаком - лично.С головой парень и без саке-маке/


Значит остальные кто наверх из 10% не пробивается -без голов) логично



Цитата-/Ну, хоть кто-то должен же работать!/


Карплюк и Рау только работают в области) все в курсе и заметьте без саке и маке!
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
947

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вообще все запутал)


Значит вы не жили в СССР: он всё правильно сказал - Первый секретарь -казах, значит второй или Председатель райисполкома - русский; или Первый - русский - второй или Предрик - казах. Директор совхоза - русский; парторг - казах, и наоборот.
Ленинская национальная и кадровая политика в действий.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4876

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ он всё правильно сказал/


Странно как вы перевили это
цитата-/казахи во власти опасны/

В ленинскую кадровую политику))

Или ленинской кадровой политикой можно сейчас все прикрыть?)
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