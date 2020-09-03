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§ NG.kz
На шитье, хинкали и лечение животных
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39799

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.09.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Даму» - фонд развития предпринимательства. Субсидирует для бизнеса ставки по кредитам и обеспечивает существенную долю гарантий перед банками. На днях региональный филиал фонда в Костанае показал как наглядное пособие предприятия, которые получили в этом и в прошлом году от него поддержку. Цель - сориентировать других предпринимателей, которые нуждаются сейчас в помощи.
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§ abaika95
Re: На шитье, хинкали и лечение животных
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4876

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.09.20 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/планах у Падерина, если дело пойдет, как задумал, приобрести еще рентген-аппарат/




Успехов,главное соблюдай меры предосторожности на время пандемии и не будет проблем
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§ maxsaf
Re: На шитье, хинкали и лечение животных
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7466

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 03.09.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
меры предосторожности

Точняк, двери открывай только по записи, запускай по одному, в глазок посмотреть не забудь :lol:
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§ Vit
Re: На шитье, хинкали и лечение животных
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9745

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 05.09.20 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че там ещё не кого не посадили? Ещё 7-8лет назад приходилось менеджерам накидывать по 100-200к. На что б все красиво произошло. Даже когда все залоге в норме и квартиры и тп. Смотрю по статье как все изменилось или это 4-5 случаев исключения.
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§ Vit
Re: На шитье, хинкали и лечение животных
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9745

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 05.09.20 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максим свой бизнес-план рассчитал до копеечки, все спрогнозировал, очень ответственно подошел, - прокомментировала главный менеджер по работе с клиентами регионального филиала фонда «Даму» Елена МАТВЕЕВА,- поэтому и банк навстречу пошел, и мы поддержали. Он 15% положил на свой текущий счет, больше залогов не было, а 85% от 8,9 млн тенге - это гарантия «Даму». Плюс дополнительный залог - приобретенное оборудование

Максим 15% положил. Я готов положить. 50% но мне надо 20 лямов, а не 8.9 И готов был вернуть за год. Чёт "Даму" не готов был на это идти. Мутные они.
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