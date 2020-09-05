ACROS Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке... #6 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 947

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:53 А, что там у нас на родине (перефразирую классика): - " да, ничего, всё по старому - воруют, батенька и воруют уже по чёрному".



Тупость и бездарность чиновников ( как можно ЗАЯВЛЯТЬ о каком то ФОРУМЕ строителей по УНИКАЛЬНОМУ методу строительства, когда этот УНИКАЛЬНЫЙ метод ВОРОВСТВА даёт такой СБОЙ на глазах ТЕХ для кого и был ПРЕДНАЗНАЧЕН этот уникальный метод). Над Радченко смеялся весь Лисаковск, теперь он СМЕШИТ весь Костанайский район. Гнать надо в шею этого акима. Народ элементарно НЕ ВЕРИТ власти вообще как ТАКОВОЙ, из-за ТАКИХ бездарных акимов.

Кстати тот же Костанайский район и отличился как то при очередной встречи первого президента, заасфальтировав дорожку прямо в поле пшеницы; что им стоит и брусчатку проложить по нынешнему маршруту второго президента.