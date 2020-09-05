abaika95 «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4873

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:04 Цитата-/Президента не ждём!»/









И кстати че тут такого?

Ну что тут такого когда перед приездом высокого гостя из Москвы ой из Нурсултана чиновники наводили марофет в хозяйстве?



Люди которые кричат на каждом углу о возвращении Сталина (который смог) и советском укладе жизни и дейтельности должны сейчас горой стоять за то чтобы чиновники красиво преподнесли высокому начальству свои достижения) это же в типичном духе СССР)