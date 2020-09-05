abaika95 Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было! #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4873

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:39 Цитата-/Когда-то из феодализма прыгнули в социализм. Сейчас наблюдаются одновременно элементы капитализма, феодализма и мелькают жалкие ошмётки социализма/









У знаменитого Российского писателя постмодерниста Сорокина есть роман-антиутопия "День Опричника" где он прямо высказал идею о том что Россия сейчас живёт в вечном лубочном 16 веке с боярами и смартфонами с опричнинной и мерседесами, с царем-батюшкой,церквой,западными ворогами и настенными телевизорами,высотками и газонефтью) если там 16 век то у нас значит век 15)



Сильно быстро наша общая цивилизация скакнула из вечного 16 века из бояр и крестьян в лаптях к ракетам и ядерным реакторам,в мире все должно быть ровно,вот и вернуло нас опять к вечному 16 веку и теперь мы наученные горьким опытом должны стремиться обратно........постепенно но идти...любая остановка смерти подобна,есть и дальше куда откатываться и к бронзовому веку,когда вместо городов, по степи будут носится японские джипы с пулеметами и атаковать крепости на засечной черте)