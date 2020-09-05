Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
 
 
Ответить 
§ NG.kz
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39798

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча акима Костанайского района Виктора РАДЧЕНКО с жителями микрорайона Северный села Заречное прошла вечером пятницы, 4 сентября. На неё пришли около 50 человек, недовольных качеством построенных домов.
Читать новость
§ drakon
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19939

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 21:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На Форуме, будут учить, как
строить дома, без фуедамента?... :-o
Профайл
§ drakon
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19939

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уникальнейший опыт.
Сказал Радченко... ;-)
Профайл
§ abaika95
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4873

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас подрядчики как работают вообще?
Куда люди смотрят когда дома берут?
Тут квартиру нельзя брать пока все не обследуешь а тут целые дома!
Вообщем экспертиза и только независимая
Профайл
§ olegggon
Re: «Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1117

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 05.09.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Клоунада прямо. Этот Енбек непотопляемый походу, потому что там генеральские крыши. Везде уже нагадили. Тут явно больше 50% украли. Да и вообще, строить у нас не умеют, нигде. Каждый день новая проблема всплывает, боссы богатеют, рабочим мало платят, стройки разваливаются.
Профайл
§ abaika95
«Президента не ждём!» - укладку новой брусчатки в посёлке Заречный аким района объяснил подготовкой к форуму строителей
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4873

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Президента не ждём!»/




И кстати че тут такого?
Ну что тут такого когда перед приездом высокого гостя из Москвы ой из Нурсултана чиновники наводили марофет в хозяйстве?

Люди которые кричат на каждом углу о возвращении Сталина (который смог) и советском укладе жизни и дейтельности должны сейчас горой стоять за то чтобы чиновники красиво преподнесли высокому начальству свои достижения) это же в типичном духе СССР)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 23, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 76
Пользователей: 0
Всего: 76

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 40 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 57.21 Ko -