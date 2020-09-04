Цитата-/ Можно кружку, тарелку, а лучше всего часы золотые) зачем? Скорей всего уйду скоро как и Марик рудненский и другие. Взрослею, становятся скучно баловатся) че нибудь на память хочу оставить.//





Ага часы золотые)

На память о форуме подарок должен быть символичным

Типа календаря с твоими перлами на каждой странице)

Что ты писал из года в год прикольное вот это точно на память)