Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 843 из 843«1...841842843
Ответить Новый топик
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Месси остаётся в барсе на год.
Такая боль, такая боль...
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из провинции всегда стремились в Москву, из Москвы-в Америку.
Отдыхают сейчас все и те и эти в доминиканах, гавайях, Канарах и прочих Турциях.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 22:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно только, где отдыхают доминиканцы, гавайцы, испанцы с Канарских островов, турки.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 07:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хороша водичка в Тоболе утром в сентябре.
Освежает, даёт импульс для жизни на целый день. Да и поплавать полезно.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Важная нрвость
Сборная Казахстана одержала победу в своем первом матче против сборной Литвы в рамках Лиги Наций. Итоговый счет матча оказался равен 2:0
Профайл
§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1737

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
счет матча оказался равен 2:0

Очень интересная фраза. Даже не знаю, с какой стороны ее смотреть. :lol:
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дождик покапал.
Жизнь идёт своим чередом.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Даже не знаю


Да нормально все.
Профайл
§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1737

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 19:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Жизнь идёт своим чередом.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 19:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Чередом.
ЗК что то никак в п не перейдёт.
По правилам.
Коррупция похоже.
Теперь ПА туда же.
Ну посмотрим, посмотрим.
Кто тут власть.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 19:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Ну не знаю.
Смело конечно
Личные фото выкладывать
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9254

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
КХЛ.
Казахи с минском у них.
Первый период.
Профайл
§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1737

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 21:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
ЗК что то никак в п не перейдёт. По правилам. Коррупция похоже. Теперь ПА туда же.
Профайл
§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1737

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 21:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
КХЛ. Казахи с минском у них. Первый период.


Пролетает Барыс как Фаньер над Парижем...
Профайл
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4873

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/ Можно кружку, тарелку, а лучше всего часы золотые) зачем? Скорей всего уйду скоро как и Марик рудненский и другие. Взрослею, становятся скучно баловатся) че нибудь на память хочу оставить.//


Ага часы золотые)
На память о форуме подарок должен быть символичным
Типа календаря с твоими перлами на каждой странице)
Что ты писал из года в год прикольное вот это точно на память)
Профайл
Страница 843 из 843«1...841842843
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 5, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 5
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 0
Всего: 69

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 39 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 83.24 Ko -