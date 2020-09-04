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≡ В Костанайской области ждут приезда президента РК?
 
 
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§ NG.kz
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39797

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители микрорайона Северный села Заречное Костанайского района распространяют видео, которое, по мнению авторов, свидетельствует о подготовке к визиту главы государства.
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§ yudjin
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6898

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.09.20 - 13:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даа новая набережная и микрорайоны аэропорт с кунаем это преступление века!

Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу... Да, частично реализовано при нём..но видно через одно место...в аэропорту подвалы тонут в воде, на набережную без слез не взглянешь, что на одну, что на другую... а о постройке Куная как до Берлина на корачках...
Так что давай другие подлизоны. ;-) Можно еще 2 памятника самого глупого освоения бюджета вспомнить... никчемные надземные переходы за более чем 250 миллионов...а в остальном.. замыливание глаз заборами, низкокачественным ремонтом дорог и дворов и батыризация с онаниз...т.е.ономастией.
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§ drakon
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19936

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 05.09.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А на полях, брусчатку - уложили, уже?
При Назарбаеве - укладывали... :lol: :-P
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§ abaika95
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4866

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 13:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу../




Аааааа калаЛИЗАТОР(от слова кала-город) и бабушка-садовод в одном лице в курсе всего,казалось бы вроде не таксист,ну ладно)

Раз все запланировано заранее при "святых" акимах
Значит и переходы и колеса и заборы и ономастика запланирована заранее,набережная и аэропорт тоже были запланированы заранее с теми же косяками,можешь дружку пирожку Кулагину открытку послать,спасибо за заботу что все заранее запланировал,дальновидный) посмотрим как Кулагин новый кунай распланировал)
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§ yudjin
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6898

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.09.20 - 14:24
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4866

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 14:34
Комментарий удален модератором.
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§ самый умный
Re: В Костанайской области ждут приезда президента РК?
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
403

Регистрация:
04.02.13
Отправлено: 05.09.20 - 19:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда


Ну почему же подлиз? Правильно говорит, набережная развалилась и поползла в Тобол, микрорайон Аэропорт жильцы ненавидят за плесень
и постоянные моря на дорогах после каждого дождя.
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?
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§ Козлов я
В Костанайской области ждут приезда президента РК?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1735

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 19:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
самый умный:
Про Кунай не в курсе - там землю кому надо продал, или что?

А вы думали, что земля продана тем, кому не надо? :-o
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