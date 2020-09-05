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≡ Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39797

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Объявлено о сокращении количества чиновников. Сколько таких сокращений было... Однако разветвленная бюрократическая структура неизменно разрасталась вновь. Да и в послании уже предусматривается создание министерств, служб и т. д.
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* alex_60
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9250

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В гослужбе 90 процентов казахи,
Они там решают какой жуз займёт какое место.
О чем речь вообще.
Он заложил бомбу в основу государства.

[Исправлено: alex_60, 05.09.2020 - 10:52]
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4866

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как хорошо что бывший чиновник Николай Воронин много лет отдавший госслужбе поведал всю информацию о " внутренней кухне" чиновничества




Цитата-/В гослужбе 90 процентов казахи,/


Ну правильно, Тарасов,Финк,ребята из образования Васи и Толи быстро уходят с госслужбы по отрицательным мотивам)



Цитата-/Они там решают какой жуз займёт какое место/


Да,даже тестирование есть при приеме на госслужбу с вопрсами из какого ты жуза?
Финк был из младшего
А вице министр Скляр из старшего поэтому выше пробился как и Кулагин с сыном)





Цитата-/В Казахстане практически все друг другу родственники/



Неправда,Николай Воронин мне не родственник (наверно)
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
943

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 14:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИМИТАЦИЯ, ИМИТАЦИЯ и ещё раз ИМИТАЦИЯ!!!
Власть работает и поступает ТАК , как будто её кто то (внешний) должен оценить ЕЁ работу, а такие понятия как : - ЗДРАВЫЙ смысл, ЛОГИКА действий,
Со старыми людьми, НОВЫХ задач НЕ РЕШИТЬ.
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
943

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 05.09.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
бывший чиновник Николай Воронин


НЕ он один такой: и Туякбай и Бутя и Байменов и Косанов и много других таких- что можно жене Цезаря, то можно и Юпитеру.
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1979

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.09.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не секрет, что раздутый государственный аппарат пробивает крупную брешь в бюджете.

Источник:


Вот именно! Если сокращают с целью уменьшить эту брешь, то для чего тратить сэкономленные средства на повышение зарплат чиновникам?
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§ таноми52
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1979

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.09.20 - 15:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//Да,даже тестирование есть при приеме на госслужбу с вопрсами из какого ты жуза?//


Не знаю, как на счёт мелких чиновников, а вот такое сообщалось:"Токаев происходит из рода кушик племени жалайыр Старшего жуза".
Кто-то же и с какой-то же целью отслеживает род-племя претендентов и состоявшихся деятелей!
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1979

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.09.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
В гослужбе 90 процентов казахи,


Ну, что Вы! Вон утверждают, что Скляр и Кулагин с сыном (старшего, кстати, можно уже исключить) как раз тянут на примерно 50% представителей других национальностей во вла- стных структурах

[Исправлено: таноми52, 05.09.2020 - 16:06]
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§ yudjin
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6898

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.09.20 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В-первую очередь надо перетрАхнуть (по-Лукашенко) всю астану. Это же город сплошных чиновников и их прислуги.... Представьте, туда съехался миллион человек с желанием жить красиво на бюджетные деньги в своём мирке с непомерными зарплатами, в роскошных апартаментах, одеваться в якобы брендовых бутиках... в то время как их прислуга нищенствует в пригородах Косшы, Шубары и тд.
В астане же кроме понтов и неоправданных цен ничего не производят.
Предлагаю всех уволенных чиновников отправить поднимать похеренное прошлым руководством сельское хозяйство... на поля, в фермы, самых родословных - в теплицы! Даже за бюджетные деньги постоить агро-аул, наподобие белорусских агрогородков и нехай вони там живэ... пользы будет больше.
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§ Анатолий Сальник
Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
Анатолий Сальник


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
199

Регистрация:
23.01.19
Отправлено: 05.09.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивляюсь комментариям, как и посту. Такое впечатление, что речь идёт о европейском государстве с социал демократами во главе. Начнём с вопроса, мы на какой ступени общественного развития? Дав себе ответ на такой элементарный вопрос, любые вопросы отпадают автоматически.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4866

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 05.09.20 - 16:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/то для чего тратить сэкономленные средства на повышение зарплат чиновникам?/




Чтобы привлечь туда больше конкурентоспособных специалистов а не тех кто нигде не пригодился



Цитата-/Кто-то же и с какой-то же целью отслеживает род-племя претендентов и состоявшихся деятелей!/


Кому интересно а в особенности обиженные это и отслеживают,вот вам же интересно вы и отследили эту инфу,кто-то роется в Путинской биографии а смысла никакого




Цитата-/Ну, что Вы! Вон утверждают, что Скляр и Кулагин с сыном (старшего, кстати, можно уже исключить) как раз тянут на примерно 50% представителей других национальностей/


Где тут кто такое утверждает?
Или опять у вас лукавство и лицемерие включилось нечайно?)
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§ таноми52
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1979

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 05.09.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Анатолий Сальник:
Такое впечатление, что речь идёт о европейском государстве с социал демократами во главе. Начнём с вопроса, мы на какой ступени общественного развития? Дав себе ответ на такой элементарный вопрос, любые вопросы отпадают автоматически.



А и правда, на какой мы ступени общественного развития?
Когда-то из феодализма прыгнули в социализм. Сейчас наблюдаются одновременно элементы капитализма, феодализма и мелькают жалкие ошмётки социализма
И как тут построить демократическое общество?
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* alex_60
Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было!
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9250

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 05.09.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахи во власти опасны.
За 30 лет они вывезли из страны все..
пенсионный фонд, фонд медстрах, банк бта.. То что очевидно
Семья... Тут даже трудно представить какие это цифры..
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