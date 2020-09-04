abaika95 Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать... #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4866

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:45 Цитата-/в 2019 году, оценил мой дом в 8 с лишним миллионов. Заказала независимую оценку. По их мнению, дом стоил чуть больше 10 млн. Теперь, в 2020 году, мне предлагают его выкупить за 11 млн. Но цены-то выросли, причём значительно. Если раньше мне бы хватило этой суммы, то сейчас - уже нет./





Независимая экспертиза была? Была, дали чуть больше 10 млн,как раз за год с учётом повышения цен этот есть 11 млн, все.



Остальным тоже надо заказать независимую экспертизу и от нее уже двигаться, либо суд, в суд в суд товарищи там оценщики честные млн на 7 всё оценят)