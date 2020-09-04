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| abaika95
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Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать...
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4866
Регистрация: 05.03.19
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|Отправлено: 04.09.20 - 15:45
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|Цитата-/в 2019 году, оценил мой дом в 8 с лишним миллионов. Заказала независимую оценку. По их мнению, дом стоил чуть больше 10 млн. Теперь, в 2020 году, мне предлагают его выкупить за 11 млн. Но цены-то выросли, причём значительно. Если раньше мне бы хватило этой суммы, то сейчас - уже нет./
Независимая экспертиза была? Была, дали чуть больше 10 млн,как раз за год с учётом повышения цен этот есть 11 млн, все.
Остальным тоже надо заказать независимую экспертизу и от нее уже двигаться, либо суд, в суд в суд товарищи там оценщики честные млн на 7 всё оценят)
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| konsultant
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Препятствием для строительства Корейского моста может стать спор о компенсации за снос трех жилых домов
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k
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 77
Регистрация: 16.05.08
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|Отправлено: 05.09.20 - 17:13
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|Можете, товарищи, конечно кидаться в меня тапками, но 4х комнатная квартира в Костанае более или менее вменяемой квадратуры, более 50 м2, будет стоить 12 млн минимум. + земля с которой его сгоняют + переезд.. все больше 8 млн получается. Я конечно понимаю, что это не очередной новый джип акиму за 45 млн купить на замену двугодовалому старому. Здесь все сложнее, в многомиллиардную смету строительства моста выкуп домов по вменяемой цене не вложили, команды небыло.
[Исправлено: konsultant, 05.09.2020 - 17:14]
[Исправлено: konsultant, 05.09.2020 - 17:15]
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