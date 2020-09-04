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≡ Препятствием для строительства Корейского моста может стать спор о компенсации за снос трех жилых домов
 
 
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§ NG.kz
Препятствием для строительства Корейского моста может стать спор о компенсации за снос трех жилых домов
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39797

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 04.09.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жители домов № 1 по ул. Транспортной, № 32 и № 34 по ул. Мичурина в Костанае недовольны размером компенсации, предлагаемой государством. Сначала им предлагали от от 5-ти до 8 млн тенге, позже увеличили сумму на несколько миллионов.
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§ abaika95
Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4866

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 04.09.20 - 15:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/в 2019 году, оценил мой дом в 8 с лишним миллионов. Заказала независимую оценку. По их мнению, дом стоил чуть больше 10 млн. Теперь, в 2020 году, мне предлагают его выкупить за 11 млн. Но цены-то выросли, причём значительно. Если раньше мне бы хватило этой суммы, то сейчас - уже нет./


Независимая экспертиза была? Была, дали чуть больше 10 млн,как раз за год с учётом повышения цен этот есть 11 млн, все.

Остальным тоже надо заказать независимую экспертизу и от нее уже двигаться, либо суд, в суд в суд товарищи там оценщики честные млн на 7 всё оценят)
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§ Инквизитоp
Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать...
Инквизитоp


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
114

Регистрация:
18.09.14
Отправлено: 04.09.20 - 16:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Классика, люди хотят за свои маленькие землянки десятикомнатную квартиру в центре города.
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§ сайлау курманов
Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4059

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 04.09.20 - 16:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хватайте одиннадцать лямов и ко мне по соседству, в моем микрорайоне в Рудном можно шикарный дом с газовым отоплением купить с беседкой и бассейном, даже птицу закупить деньги останутся,
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* alex_60
Препятствием для строительства Корейского моста может стать спор о компенсации за снос трех жилых домов
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9249

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 04.09.20 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
стоимость это одно.
но не все.
как известно один переезд равен двум пожаром.
оцениваем сколько в деньгах два пожара.
моральный ущерб. однозначно есть.
тоже оценивается в деньгах.
на выходе получается сколько должен получить владелец избушки.
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§ самый умный
Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать...
самый умный


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
403

Регистрация:
04.02.13
Отправлено: 05.09.20 - 09:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странные какие-то комментаторы. Понятное дело, что за причиненные неудобства люди хотят не ухудшить свои жилищные условия, а получить хотя бы приблизительно такие же.
А им дают копейки и выгоняют на улицу
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§ konsultant
Препятствием для строительства Корейского моста может стать спор о компенсации за снос трех жилых домов
k


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
77

Регистрация:
16.05.08
Отправлено: 05.09.20 - 17:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Можете, товарищи, конечно кидаться в меня тапками, но 4х комнатная квартира в Костанае более или менее вменяемой квадратуры, более 50 м2, будет стоить 12 млн минимум. + земля с которой его сгоняют + переезд.. все больше 8 млн получается. Я конечно понимаю, что это не очередной новый джип акиму за 45 млн купить на замену двугодовалому старому. Здесь все сложнее, в многомиллиардную смету строительства моста выкуп домов по вменяемой цене не вложили, команды небыло.

[Исправлено: konsultant, 05.09.2020 - 17:14]

[Исправлено: konsultant, 05.09.2020 - 17:15]
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§ konsultant
Re: Препятствием для строительства Корейского моста может стать...
k


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
77

Регистрация:
16.05.08
Отправлено: 05.09.20 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И здесь же вопрос, почему в Алматы несколько лет назад при строительстве развязок могли за такой участок дать 200 тыс. долларов, то здесь не могут дать больше 16 тыс.? Не думаю, что кадастровая стоимость этих участков будет различаться более чем в 12 раз.
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