Цитата-/то для чего тратить сэкономленные средства на повышение зарплат чиновникам?/









Чтобы привлечь туда больше конкурентоспособных специалистов а не тех кто нигде не пригодился







Цитата-/Кто-то же и с какой-то же целью отслеживает род-племя претендентов и состоявшихся деятелей!/





Кому интересно а в особенности обиженные это и отслеживают,вот вам же интересно вы и отследили эту инфу,кто-то роется в Путинской биографии а смысла никакого









Цитата-/Ну, что Вы! Вон утверждают, что Скляр и Кулагин с сыном (старшего, кстати, можно уже исключить) как раз тянут на примерно 50% представителей других национальностей/





Где тут кто такое утверждает?

Или опять у вас лукавство и лицемерие включилось нечайно?)