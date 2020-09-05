yudjin Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было! #8





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6898

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 16:05 В-первую очередь надо перетрАхнуть (по-Лукашенко) всю астану. Это же город сплошных чиновников и их прислуги.... Представьте, туда съехался миллион человек с желанием жить красиво на бюджетные деньги в своём мирке с непомерными зарплатами, в роскошных апартаментах, одеваться в якобы брендовых бутиках... в то время как их прислуга нищенствует в пригородах Косшы, Шубары и тд.

В астане же кроме понтов и неоправданных цен ничего не производят.

Предлагаю всех уволенных чиновников отправить поднимать похеренное прошлым руководством сельское хозяйство... на поля, в фермы, самых родословных - в теплицы! Даже за бюджетные деньги постоить агро-аул, наподобие белорусских агрогородков и нехай вони там живэ... пользы будет больше.