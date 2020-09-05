Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о дистанционном обучении
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39796

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Начало учебного года в Казахстане омрачилось сбоями на онлайн-платформах для дистанционного обучения, и пользователи Сети сегодня горячо обсуждают тему образования.
Читать новость
§ yudjin
Re: Дурдом, издевательство, кошмар - казахстанские родители о...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6898

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 05.09.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть народная мудрость..хоть и грубая... Не хочешь ср..- не мучай ж..у.
Это про все эти он-лайны, удаленки и дистанционки в образовании.
Откройте уже школы по-человечески и не доводите людей до психиатров.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: abaika95

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 69
Пользователей: 1
Всего: 70

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 36 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 45.58 Ko -