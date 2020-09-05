abaika95 Re: Николай ВОРОНИН: А ведь такое уже было! #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4865

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:32 Как хорошо что бывший чиновник Николай Воронин много лет отдавший госслужбе поведал всю информацию о " внутренней кухне" чиновничества









Цитата-/В гослужбе 90 процентов казахи,/





Ну правильно, Тарасов,Финк,ребята из образования Васи и Толи быстро уходят с госслужбы по отрицательным мотивам)







Цитата-/Они там решают какой жуз займёт какое место/





Да,даже тестирование есть при приеме на госслужбу с вопрсами из какого ты жуза?

Финк был из младшего

А вице министр Скляр из старшего поэтому выше пробился как и Кулагин с сыном)











Цитата-/В Казахстане практически все друг другу родственники/







Неправда,Николай Воронин мне не родственник (наверно)