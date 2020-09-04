Цитата: abaika95:

Даа новая набережная и микрорайоны аэропорт с кунаем это преступление века!

Полизайло.... мимо твой подлиз.... Всё это планировалось еще до явления Архимеда кустанайскому народу... Да, частично реализовано при нём..но видно через одно место...в аэропорту подвалы тонут в воде, на набережную без слез не взглянешь, что на одну, что на другую... а о постройке Куная как до Берлина на корачках...

Так что давай другие подлизоны. Можно еще 2 памятника самого глупого освоения бюджета вспомнить... никчемные надземные переходы за более чем 250 миллионов...а в остальном.. замыливание глаз заборами, низкокачественным ремонтом дорог и дворов и батыризация с онаниз...т.е.ономастией.