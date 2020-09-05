Цитата: Соперник "Астаны" добился переноса матча Лиги Европы. Теперь он пройдет в Алматы.Игра намечена на 17 сентября.



"Будучность" добилась переноса места встречи с "Астаной" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.



"Черногорский клуб направил в УЕФА письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу того, что в Костанае проводить матч Лиги Европы нецелесообразно. Как оказалось, аэропорт этого города не может принимать и отправлять международные авиарейсы после 20:00. Да и уровень отелей черногорцев не устроил.



Вот я не понял, у нас что, аэропорт еще не сделал ночную подсветку ВПП? Ремонт же в прошлом году закончили (по крайней мере, отрапортовали).