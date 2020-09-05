Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу в первом матче нового сезона Лиги наций
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу в первом матче нового сезона Лиги наций
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39795

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 05.09.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстан вышел вперед на третьей минуте матча. Автором гола стал Бахтиер Зайнутдинов, который головой переправил мяч в ворота после паса Бауыржана Исламхана. На 30-й минуте Михал Билек заменил Зайнутдинова на Максима Федина.
Читать новость
§ Козлов я
Re: Голы Зайнутдинова и Куата принесли Казахстану победу в...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1733

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 05.09.20 - 11:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Соперник "Астаны" добился переноса матча Лиги Европы. Теперь он пройдет в Алматы.Игра намечена на 17 сентября.

"Будучность" добилась переноса места встречи с "Астаной" в рамках второго отборочного раунда Лиги Европы.

"Черногорский клуб направил в УЕФА письмо, в котором изложил свои аргументы в пользу того, что в Костанае проводить матч Лиги Европы нецелесообразно. Как оказалось, аэропорт этого города не может принимать и отправлять международные авиарейсы после 20:00. Да и уровень отелей черногорцев не устроил.


Вот я не понял, у нас что, аэропорт еще не сделал ночную подсветку ВПП? Ремонт же в прошлом году закончили (по крайней мере, отрапортовали). :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 24
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 57
Пользователей: 0
Всего: 57

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 36 Queries | 60 Files Loaded: 546.36 Ko | Raw HTML: 46.22 Ko -